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Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка

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Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 1
Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 2
Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 3
Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 4
Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 5
Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 6
Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Secret Treaties
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 3
  • Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 4
  • Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 5
  • Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 6
  • Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711686
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Secret Treaties
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Career Of Evil, Subhuman, Dominance And Submission, ME 262, Cagey Cretins, Harvester Of Eyes, Flaming Telepaths, Astronomy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Career Of Evil, Subhuman, Dominance And Submission, ME 262, Cagey Cretins, Harvester Of Eyes, Flaming Telepaths, Astronomy

Отзывы о товаре Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Secret Treaties
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Career Of Evil, Subhuman, Dominance And Submission, ME 262, Cagey Cretins, Harvester Of Eyes, Flaming Telepaths, Astronomy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Career Of Evil, Subhuman, Dominance And Submission, ME 262, Cagey Cretins, Harvester Of Eyes, Flaming Telepaths, Astronomy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пластинка - стоимость товара 4420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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