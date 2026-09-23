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Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Vol.4
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617521
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Загружаем...
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Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Vol.4
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Wheels Of Confusion, Tomorrows Dream, Changes, FX, Supernaut, Snowblind, Cornucopia, Laguna Sunrise, St. Vitus Dance, Under The Sun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка

Четвертый студийный альбом культовых британцев, записанный в калифорнийских горах Бель-Эйр, стал поворотной точкой в их творчестве. Отказавшись от частичной импровизационности предыдущих работ, группа создала более сложные и разнообразные композиции, сохранив при этом свою фирменную мрачную атмосферу. "Wheels of Confusion/The Straightener" открывает пластинку почти психоделическим восьмиминутным эпиком, демонстрируя новый уровень музыкальной зрелости. "Tomorrow's Dream" представляет собой идеальный образец тяжелого, но мелодичного саббатовского звучания, в то время как "Supernaut" с его культовым риффом Тони Айомми стал одной из самых кавершируемых композиций в истории метала. Особое место занимает инструментальная "Laguna Sunrise" — неожиданный акустический эксперимент, показывающий многогранность коллектива. Запись знаменита также своей историей создания — музыканты практически жили в студии, не прекращая работу над материалом, что в итоге привело к колоссальным финансовым затратам и проблемам с лейблом.



Теги товара: Black Sabbath

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Vol.4
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Wheels Of Confusion, Tomorrows Dream, Changes, FX, Supernaut, Snowblind, Cornucopia, Laguna Sunrise, St. Vitus Dance, Under The Sun
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Четвертый студийный альбом культовых британцев, записанный в калифорнийских горах Бель-Эйр, стал поворотной точкой в их творчестве. Отказавшись от частичной импровизационности предыдущих работ, группа создала более сложные и разнообразные композиции, сохранив при этом свою фирменную мрачную атмосферу. "Wheels of Confusion/The Straightener" открывает пластинку почти психоделическим восьмиминутным эпиком, демонстрируя новый уровень музыкальной зрелости. "Tomorrow's Dream" представляет собой идеальный образец тяжелого, но мелодичного саббатовского звучания, в то время как "Supernaut" с его культовым риффом Тони Айомми стал одной из самых кавершируемых композиций в истории метала. Особое место занимает инструментальная "Laguna Sunrise" — неожиданный акустический эксперимент, показывающий многогранность коллектива. Запись знаменита также своей историей создания — музыканты практически жили в студии, не прекращая работу над материалом, что в итоге привело к колоссальным финансовым затратам и проблемам с лейблом.


Теги товара: Black Sabbath
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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