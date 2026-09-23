Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка
Четвертый студийный альбом культовых британцев, записанный в калифорнийских горах Бель-Эйр, стал поворотной точкой в их творчестве. Отказавшись от частичной импровизационности предыдущих работ, группа создала более сложные и разнообразные композиции, сохранив при этом свою фирменную мрачную атмосферу. "Wheels of Confusion/The Straightener" открывает пластинку почти психоделическим восьмиминутным эпиком, демонстрируя новый уровень музыкальной зрелости. "Tomorrow's Dream" представляет собой идеальный образец тяжелого, но мелодичного саббатовского звучания, в то время как "Supernaut" с его культовым риффом Тони Айомми стал одной из самых кавершируемых композиций в истории метала. Особое место занимает инструментальная "Laguna Sunrise" — неожиданный акустический эксперимент, показывающий многогранность коллектива. Запись знаменита также своей историей создания — музыканты практически жили в студии, не прекращая работу над материалом, что в итоге привело к колоссальным финансовым затратам и проблемам с лейблом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
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Теги товара: Black Sabbath
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