Maneskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Maneskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пластинка
Вышедший весной этого года альбом итальянской поп-рок-группы M?neskin, победителей конкурса Евровидение-2021.. После дебютного альбома Il ballo della vita, дважды платинового диска, самая дерзкая группа на итальянской сцене представляет Teatro dira - Vol. I - первый том нового более широкого проекта, который будет развиваться в течение года, и это расскажет почти в реальном времени о творческих разработках и о следующих важных событиях в жизни группы. Амбициозный и постоянно развивающийся путь начался с сингла «vent’anni» (получившего платиновый статус) и беспрецедентного «Zitti e buoni», который привел группу к участию в грядущем, 71-м фестивале Сан-Ремо. Полностью написанный группой, новый альбом был записан вживую, в духе атмосферы бутлегов 70-х, с идеей и желанием воссоздать живое измерение, испытанное группой во время их первого длительного турне из 70 концертов по Италии и Европе. Полностью сыгранная, сырая, современная пластинка, способная передать стиль и звучание группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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