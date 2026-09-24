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Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка

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Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 1
Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 2
Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 3
Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 4
Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 5
Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 6
Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 7
Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Living Proof
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 1
  • Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 2
  • Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 3
  • Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 4
  • Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 5
  • Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 6
  • Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 7
  • Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711403
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197984648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Living Proof
Жанр
House
Трек-лист
Song For The Lonely, A Different Kind Of Love Song, Alive Again, The Music's No Good Without You, Rain, Rain, Real Love, Love So High, Body To Body, Heart To Heart, Love Is A Lonely Place Without You, Love One Another, When You Walk Away, When The Money's Gone
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка

Living Proof выпущенный 6 ноября 2001 года, — 24-й студийный альбом Шер. После успеха Believe этот альбом продолжает ее набег на стили танцевальной поп-музыки и диско. Он получил неоднозначные отзывы: некоторые критики отметили его сходство с Believe а другие оценили энергичные и запоминающиеся мелодии. Несмотря на то, что он не достиг такого же уровня успеха, как его предшественник, он по-прежнему нашел отклик у аудитории во всем мире.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197984648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
Living Proof
Жанр
House
Трек-лист
Song For The Lonely, A Different Kind Of Love Song, Alive Again, The Music's No Good Without You, Rain, Rain, Real Love, Love So High, Body To Body, Heart To Heart, Love Is A Lonely Place Without You, Love One Another, When You Walk Away, When The Money's Gone
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Living Proof выпущенный 6 ноября 2001 года, — 24-й студийный альбом Шер. После успеха Believe этот альбом продолжает ее набег на стили танцевальной поп-музыки и диско. Он получил неоднозначные отзывы: некоторые критики отметили его сходство с Believe а другие оценили энергичные и запоминающиеся мелодии. Несмотря на то, что он не достиг такого же уровня успеха, как его предшественник, он по-прежнему нашел отклик у аудитории во всем мире.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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