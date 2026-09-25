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Jeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2Lp) (0602435072760) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2Lp) (0602435072760) виниловая пластинка

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Jeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2Lp) (0602435072760) виниловая пластинка - фото 1
Jeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2Lp) (0602435072760) виниловая пластинка - фото 2
Jeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2Lp) (0602435072760) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jeezy
Альбом (сингл)
Thug Motivation: The Collec
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2Lp) (0602435072760) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2Lp) (0602435072760) виниловая пластинка - фото 2
  • Jeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2Lp) (0602435072760) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729635
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2Lp) (0602435072760) виниловая пластинка
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602435072760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jeezy
Альбом (сингл)
Thug Motivation: The Collec
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
1 And then what, Go crazy, Soul survivor, My hood, Trap star, I luv it, Go getta, Dreamin, U know what it is, J.E.E.Z.Y, 2 Leave you alone, I do, Lose my mind, Way too gone, Supafreak, Mlk blvd, 1 Time, 06, Big shit, 4Play
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2Lp) (0602435072760) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 1 And then what, Go crazy, Soul survivor, My hood, Trap star, I luv it, Go getta, Dreamin, U know what it is, J.E.E.Z.Y, 2 Leave you alone, I do, Lose my mind, Way too gone, Supafreak, Mlk blvd, 1 Time, 06, Big shit, 4Play

Отзывы о товаре Jeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2Lp) (0602435072760) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602435072760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jeezy
Альбом (сингл)
Thug Motivation: The Collec
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
1 And then what, Go crazy, Soul survivor, My hood, Trap star, I luv it, Go getta, Dreamin, U know what it is, J.E.E.Z.Y, 2 Leave you alone, I do, Lose my mind, Way too gone, Supafreak, Mlk blvd, 1 Time, 06, Big shit, 4Play
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 1 And then what, Go crazy, Soul survivor, My hood, Trap star, I luv it, Go getta, Dreamin, U know what it is, J.E.E.Z.Y, 2 Leave you alone, I do, Lose my mind, Way too gone, Supafreak, Mlk blvd, 1 Time, 06, Big shit, 4Play
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2Lp) (0602435072760) виниловая пластинка - стоимость товара 4420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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