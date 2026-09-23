Camel - Nude (0602445682966) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Camel
Альбом (сингл)
Nude
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
В наличии
Код товара: 647271
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602445682966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Camel
Альбом (сингл)
Nude
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
City Life, Nude, Drafted, Docks, Beached, Landscapes, Changing Places, Pomp & Circumstance, Please Come Home, Reflections, Captured, The Homecoming, Lies, The Birthday Cake, Nudes Return
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Camel - Nude (0602445682966) виниловая пластинка
«Nude» — восьмой студийный альбом английской прогрессив-рок-группы Camel, выпущенный в январе 1981 года. Альбом основан на реальной истории японского солдата (Хироо Онода), который застрял на острове во время Второй мировой войны, не подозревая, что война окончена. «Обнаженный» происходит от его имени при рождении «Онода». Это был последний альбом Camel с оригинальным барабанщиком Энди Уордом. Этот ремастер оригинальных кассет выпускается в рамках широкой кампании, включающей обширный каталог пластинок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602445682966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Camel
Альбом (сингл)
Nude
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
City Life, Nude, Drafted, Docks, Beached, Landscapes, Changing Places, Pomp & Circumstance, Please Come Home, Reflections, Captured, The Homecoming, Lies, The Birthday Cake, Nudes Return
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
«Nude» — восьмой студийный альбом английской прогрессив-рок-группы Camel, выпущенный в январе 1981 года. Альбом основан на реальной истории японского солдата (Хироо Онода), который застрял на острове во время Второй мировой войны, не подозревая, что война окончена. «Обнаженный» происходит от его имени при рождении «Онода». Это был последний альбом Camel с оригинальным барабанщиком Энди Уордом. Этот ремастер оригинальных кассет выпускается в рамках широкой кампании, включающей обширный каталог пластинок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Camel - Nude (0602445682966) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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