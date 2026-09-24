Arctic Monkeys - Suck It And See (5034202025818) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
Suck It And See
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
В наличии
Код товара: 664845
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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[5034202025818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
Suck It And See
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
She's Thunderstorms, Black Treacle, Brick, The Hellcat Spangled Shalalala, Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair, Library Pictures, All My Own Stunts, Reckless Serenade, Piledriver Waltz, Love Is A Laserquest, Suck It And See, That's Where You're Wrong
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Arctic Monkeys - Suck It And See (5034202025818) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: She's Thunderstorms, Black Treacle, Brick, The Hellcat Spangled Shalalala, Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair, Library Pictures, All My Own Stunts, Reckless Serenade, Piledriver Waltz, Love Is A Laserquest, Suck It And See, That's Where You're Wrong
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[5034202025818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
Suck It And See
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
She's Thunderstorms, Black Treacle, Brick, The Hellcat Spangled Shalalala, Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair, Library Pictures, All My Own Stunts, Reckless Serenade, Piledriver Waltz, Love Is A Laserquest, Suck It And See, That's Where You're Wrong
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: She's Thunderstorms, Black Treacle, Brick, The Hellcat Spangled Shalalala, Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair, Library Pictures, All My Own Stunts, Reckless Serenade, Piledriver Waltz, Love Is A Laserquest, Suck It And See, That's Where You're Wrong
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Arctic Monkeys - Suck It And See (5034202025818) виниловая пластинка - по цене 4730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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