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David Bowie - Rock 'N' Roll Star! (5054197623554) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - Rock 'N' Roll Star! (5054197623554) виниловая пластинка

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David Bowie - Rock &#039;N&#039; Roll Star! (5054197623554) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Rock &#039;N&#039; Roll Star! (5054197623554) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Rock &#039;N&#039; Roll Star! (5054197623554) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Rock N Roll Star!
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Rock &#039;N&#039; Roll Star! (5054197623554) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Rock &#039;N&#039; Roll Star! (5054197623554) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Rock &#039;N&#039; Roll Star! (5054197623554) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699240
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - Rock 'N' Roll Star! (5054197623554) виниловая пластинка
4 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197623554]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Rock N Roll Star!
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hang On To Yourself (Early Ziggy Session Take), Star (Take 5 Alternative Version), Lady Stardust (Take 1 Alternative Version), Shadow Man (Ziggy Session Version), The Supermen (Ziggy Session Version 2023 Mix) Holy Holy (Ziggy Session Version Alternative Mix), Round And Round (Alternative Mix), Velvet Goldmine (Ziggy Sessions Outtake 2022 Mix), Looking For A Friend (Ziggy Session Version), Its Gonna Rain Again (Ziggy Sessions Outtake), Sweet Head (Ziggy Sessions Outtake 2022 Mix), Starman (Top Of
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - Rock 'N' Roll Star! (5054197623554) виниловая пластинка

1LP-версия ROCK N ROLL STAR! компиляция альтернативных дублей и миксов с записи THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Bowie - Rock 'N' Roll Star! (5054197623554) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197623554]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Rock N Roll Star!
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hang On To Yourself (Early Ziggy Session Take), Star (Take 5 Alternative Version), Lady Stardust (Take 1 Alternative Version), Shadow Man (Ziggy Session Version), The Supermen (Ziggy Session Version 2023 Mix) Holy Holy (Ziggy Session Version Alternative Mix), Round And Round (Alternative Mix), Velvet Goldmine (Ziggy Sessions Outtake 2022 Mix), Looking For A Friend (Ziggy Session Version), Its Gonna Rain Again (Ziggy Sessions Outtake), Sweet Head (Ziggy Sessions Outtake 2022 Mix), Starman (Top Of
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
1LP-версия ROCK N ROLL STAR! компиляция альтернативных дублей и миксов с записи THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Rock 'N' Roll Star! (5054197623554) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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