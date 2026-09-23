Dream Theater - Live In NYC, 1993 (coloured) (0194399895313) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
1993
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб.
В наличии
Код товара: 647157
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399895313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
1993
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Metropolis - Part I: The Miracle and the Sleeper, A Fortune In Lies, Under A Glass Moon, Surrounded, Ytste Jam / Drum Solo, To Live Forever, Take The Time, Eve, Pull Me Under, Another Day, Another Hand, The Killing Hand, A Change Of Seasons, Wait For Sleep, Learning To Live
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Lost Not Forgotten Archives
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - Live In NYC, 1993 (coloured) (0194399895313) виниловая пластинка
Впервые на виниле живое выступление Dream Theater 1993 года. Лимитированное издание на твойном цветном виниле + 2CD в комплекте. Живое выступление Dream Theater во время их тура 1993 года в поддержку недавно выпущенного «Images and Words», второго полноформатного студийного альбома квинтета. Этот знаменательный концерт из «The Limelight» в родном штате группы, Нью-Йорке, теперь впервые доступен на виниле, включая ранние исполнения треков коллектива, которые впоследствии станут любимыми фэнами песнями в обширной дискографии группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399895313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
1993
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Metropolis - Part I: The Miracle and the Sleeper, A Fortune In Lies, Under A Glass Moon, Surrounded, Ytste Jam / Drum Solo, To Live Forever, Take The Time, Eve, Pull Me Under, Another Day, Another Hand, The Killing Hand, A Change Of Seasons, Wait For Sleep, Learning To Live
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Lost Not Forgotten Archives
Страна производитель
США
Впервые на виниле живое выступление Dream Theater 1993 года. Лимитированное издание на твойном цветном виниле + 2CD в комплекте. Живое выступление Dream Theater во время их тура 1993 года в поддержку недавно выпущенного «Images and Words», второго полноформатного студийного альбома квинтета. Этот знаменательный концерт из «The Limelight» в родном штате группы, Нью-Йорке, теперь впервые доступен на виниле, включая ранние исполнения треков коллектива, которые впоследствии станут любимыми фэнами песнями в обширной дискографии группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dream Theater - Live In NYC, 1993 (coloured) (0194399895313) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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