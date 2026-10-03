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Stanley Turrentine - That's Where It's At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stanley Turrentine - That's Where It's At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка

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Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 1
Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 2
Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 3
Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 4
Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 5
Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 6
Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Thats Where Its At (Analogue, Tone Poet)
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 1
  • Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 2
  • Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 3
  • Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 4
  • Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 5
  • Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 6
  • Stanley Turrentine - That&#039;s Where It&#039;s At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403292
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stanley Turrentine - That's Where It's At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Thats Where Its At (Analogue, Tone Poet)
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stanley Turrentine - That's Where It's At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка

Track List

A1Smile, Stacey
A2Soft Pedal Blues
A3Pia
B1We'll See Yaw'll After While, Ya Heah
B2Dorene Don't Cry, I
B3Light Blue

Отзывы о товаре Stanley Turrentine - That's Where It's At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Thats Where Its At (Analogue, Tone Poet)
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Smile, Stacey
A2Soft Pedal Blues
A3Pia
B1We'll See Yaw'll After While, Ya Heah
B2Dorene Don't Cry, I
B3Light Blue
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stanley Turrentine - That's Where It's At (Analogue, Tone Poet) (0602508622526) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6170 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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