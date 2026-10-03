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The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка

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The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - фото 1
The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - фото 2
The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - фото 3
The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - фото 4
The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - фото 5
The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Tommy
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - фото 1
  • The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - фото 2
  • The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - фото 3
  • The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - фото 4
  • The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - фото 5
  • The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403416
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Who, The
filter_none Товар входит в коллекцию Who, The

Коллекция Who, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537157495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Tommy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Overture, Its A Boy, 1921, Amazing Journey, Sparks, Eyesight To The Blind (The Hawker), Christmas, Cousin Kevin, The Acid Queen, Underture, Do You Think Its Alrightx, Fiddle About, Pinball Wizard, Theres A Doctor, Go To The Mirror!, Tommy Can You Hear Mex, Smash The Mirror, Sensation, Miracle Cure, Sally Simpson, Im Free, Welcome, Tommys Holiday Camp, Were Not Gonna Take It
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка

Track List

A1Overture3:50
A2It's A Boy2:07
A319213:14
A4Amazing Journey3:25
A5Sparks3:45
A6Eyesight To The Blind (The Hawker)2:15
B1Christmas5:30
B2Cousin Kevin4:03
B3The Acid Queen3:31
B4Underture9:55
C1Do You Think It's Alright?0:24
C2Fiddle About1:26
C3Pinball Wizard3:50
C4There's A Doctor0:25
C5Go To The Mirror!3:50
C6Tommy Can You Hear Me?1:35
C7Smash The Mirror1:20
C8Sensation2:32
D1Miracle Cure0:10
D2Sally Simpson4:10
D3I'm Free2:40
D4Welcome4:30
D5Tommy's Holiday Camp0:57
D6We're Not Gonna Take It6:45

Отзывы о товаре The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537157495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Tommy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Overture, Its A Boy, 1921, Amazing Journey, Sparks, Eyesight To The Blind (The Hawker), Christmas, Cousin Kevin, The Acid Queen, Underture, Do You Think Its Alrightx, Fiddle About, Pinball Wizard, Theres A Doctor, Go To The Mirror!, Tommy Can You Hear Mex, Smash The Mirror, Sensation, Miracle Cure, Sally Simpson, Im Free, Welcome, Tommys Holiday Camp, Were Not Gonna Take It
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Overture3:50
A2It's A Boy2:07
A319213:14
A4Amazing Journey3:25
A5Sparks3:45
A6Eyesight To The Blind (The Hawker)2:15
B1Christmas5:30
B2Cousin Kevin4:03
B3The Acid Queen3:31
B4Underture9:55
C1Do You Think It's Alright?0:24
C2Fiddle About1:26
C3Pinball Wizard3:50
C4There's A Doctor0:25
C5Go To The Mirror!3:50
C6Tommy Can You Hear Me?1:35
C7Smash The Mirror1:20
C8Sensation2:32
D1Miracle Cure0:10
D2Sally Simpson4:10
D3I'm Free2:40
D4Welcome4:30
D5Tommy's Holiday Camp0:57
D6We're Not Gonna Take It6:45
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6170 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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