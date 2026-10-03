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The Who - Who Are You (0602537156306) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Who - Who Are You (0602537156306) виниловая пластинка

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The Who - Who Are You (0602537156306) виниловая пластинка - фото 1
The Who - Who Are You (0602537156306) виниловая пластинка - фото 2
The Who - Who Are You (0602537156306) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Who Are You
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Who - Who Are You (0602537156306) виниловая пластинка - фото 1
  • The Who - Who Are You (0602537156306) виниловая пластинка - фото 2
  • The Who - Who Are You (0602537156306) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Who - Who Are You (0602537156306) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Who, The
filter_none Товар входит в коллекцию Who, The

Коллекция Who, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537156306]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Who Are You
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
New Song, Had Enough, 905, Sister Disco, Music Must Change, Trick Of the Light, Guitar And Pen, Love Is Coming Down, Who Are You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - Who Are You (0602537156306) виниловая пластинка

Track List

A1New Song4:18
A2Had Enough4:27
A39053:58
A4Sister Disco4:20
A5Music Must Change4:35
B1Trick Of The Light4:06
B2Guitar And Pen5:45
B3Love Is Coming Down4:00
B4Who Are You6:22

Отзывы о товаре The Who - Who Are You (0602537156306) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537156306]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Who Are You
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
New Song, Had Enough, 905, Sister Disco, Music Must Change, Trick Of the Light, Guitar And Pen, Love Is Coming Down, Who Are You
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1New Song4:18
A2Had Enough4:27
A39053:58
A4Sister Disco4:20
A5Music Must Change4:35
B1Trick Of The Light4:06
B2Guitar And Pen5:45
B3Love Is Coming Down4:00
B4Who Are You6:22
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Who - Who Are You (0602537156306) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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