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Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка

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Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка - фото 1
Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка - фото 2
Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка - фото 3
Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Herzeleid
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка - фото 1
  • Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка - фото 2
  • Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка - фото 3
  • Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rammstein
filter_none Товар входит в коллекцию Rammstein

Коллекция Rammstein


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527296630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Herzeleid
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen, Der Meister, Weisses Fleisch, Asche Zu Asche, Seemann, Du Riechst So Gut, Das Alte Leid, Heirate Mich, Herzeleid, Laichzeit, Rammstein
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка

Track List

A1Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?5:17
A2Der Meister4:08
A3Wei?es Fleisch3:35
B1Asche Zu Asche3:51
B2Seemann4:48
B3Du Riechst So Gut4:49
C1Das Alte Leid5:44
C2Heirate Mich4:44
C3Herzeleid3:41
D1Laichzeit4:20
D2Rammstein4:25

Отзывы о товаре Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527296630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Herzeleid
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen, Der Meister, Weisses Fleisch, Asche Zu Asche, Seemann, Du Riechst So Gut, Das Alte Leid, Heirate Mich, Herzeleid, Laichzeit, Rammstein
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?5:17
A2Der Meister4:08
A3Wei?es Fleisch3:35
B1Asche Zu Asche3:51
B2Seemann4:48
B3Du Riechst So Gut4:49
C1Das Alte Leid5:44
C2Heirate Mich4:44
C3Herzeleid3:41
D1Laichzeit4:20
D2Rammstein4:25
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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