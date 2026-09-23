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Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка

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Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 1
Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 2
Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 3
Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 4
Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 5
Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 6
Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 7
Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 1
  • Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 2
  • Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 3
  • Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 4
  • Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 5
  • Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 6
  • Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 7
  • Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615771
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка
5 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка

Переиздание на двойном 180-граммовом виниле дебютного студийного альбома французского электронного дуэта Daft Punk. В начале 2021 года Daft Punk объявили о своем расформировании. Основанный в 1993 году французский дуэт, состоящий из Ги-Мануэля де Хомем-Кристо и Томаса Бангальтера, стал пионером французской хаус-музыки. Их дебютный альбом Homework был выпущен в 1997 году. Первоначально Daft Punk выпускали треки, не планируя выпускать альбом. Проработав пять месяцев над проектами, предназначенными для отдельных синглов, они сочли материал достаточно хорошим для альбома. Синглы Around the World, Revolution 909 и Da Funk, в частности, стали международно успешными. Альбом попал в чарты 14 стран, в том числе на 3-е место во французском чарте альбомов, на 150-е место в американском Billboard 200, на 8-е место в Великобритании и на 44-е место в Германии, что принесло французской хаус-музыке всемирную известность. Он был продан тиражом более 2,5 миллионов копий в 35 странах. Сегодня Homework считается влиятельной классикой электронной танцевальной музыки, не в последнюю очередь благодаря своей большой готовности экспериментировать с хаусом, влиянием панка и искаженными сэмплами. Музыкальный журнал Rolling Stone даже поставил его на первое место в списке 30 лучших EDM-альбомов всех времен. Достаточная причина для того, чтобы выпустить в 2021 году это переиздание.

Отзывы о товаре Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на двойном 180-граммовом виниле дебютного студийного альбома французского электронного дуэта Daft Punk. В начале 2021 года Daft Punk объявили о своем расформировании. Основанный в 1993 году французский дуэт, состоящий из Ги-Мануэля де Хомем-Кристо и Томаса Бангальтера, стал пионером французской хаус-музыки. Их дебютный альбом Homework был выпущен в 1997 году. Первоначально Daft Punk выпускали треки, не планируя выпускать альбом. Проработав пять месяцев над проектами, предназначенными для отдельных синглов, они сочли материал достаточно хорошим для альбома. Синглы Around the World, Revolution 909 и Da Funk, в частности, стали международно успешными. Альбом попал в чарты 14 стран, в том числе на 3-е место во французском чарте альбомов, на 150-е место в американском Billboard 200, на 8-е место в Великобритании и на 44-е место в Германии, что принесло французской хаус-музыке всемирную известность. Он был продан тиражом более 2,5 миллионов копий в 35 странах. Сегодня Homework считается влиятельной классикой электронной танцевальной музыки, не в последнюю очередь благодаря своей большой готовности экспериментировать с хаусом, влиянием панка и искаженными сэмплами. Музыкальный журнал Rolling Stone даже поставил его на первое место в списке 30 лучших EDM-альбомов всех времен. Достаточная причина для того, чтобы выпустить в 2021 году это переиздание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка - по цене 5980 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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