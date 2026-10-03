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Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка

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Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 4
Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 5
Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 6
Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 7
Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 8
Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Glad Rag Doll
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 6
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 7
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 8
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка
5 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Krall, Diana
filter_none Товар входит в коллекцию Krall, Diana

Коллекция Krall, Diana


Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Glad Rag Doll
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка

Track List

A1We Just Couldn't Say Goodbye3:07
A2There Ain't No Sweet Man That's Worth The Salt Of My Tears4:29
A3Just Like A Butterfly That's Caught In The Rain3:43
A4You Know- I Know Everything's Made For Love3:47
B1Glad Rag Doll4:34
B2I'm A Little Mixed Up4:36
B3Prairie Lullaby4:22
C1Here Lies Love5:08
C2I Used To Love You But It's All Over Now2:50
C3Let It Rain5:44
D1Lonely Avenue6:57
D2Wide River To Cross3:51
D3When The Curtain Comes Down4:52

Отзывы о товаре Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Glad Rag Doll
Жанр
Jazz, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1We Just Couldn't Say Goodbye3:07
A2There Ain't No Sweet Man That's Worth The Salt Of My Tears4:29
A3Just Like A Butterfly That's Caught In The Rain3:43
A4You Know- I Know Everything's Made For Love3:47
B1Glad Rag Doll4:34
B2I'm A Little Mixed Up4:36
B3Prairie Lullaby4:22
C1Here Lies Love5:08
C2I Used To Love You But It's All Over Now2:50
C3Let It Rain5:44
D1Lonely Avenue6:57
D2Wide River To Cross3:51
D3When The Curtain Comes Down4:52
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Diana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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