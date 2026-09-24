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Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка

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Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка - фото 1
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка - фото 2
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка - фото 3
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка - фото 4
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Incredible Jazz Guitar
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка - фото 1
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка - фото 2
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка - фото 3
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка - фото 4
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072655881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Incredible Jazz Guitar
Жанр
Jazz
Трек-лист
Airegin, D-Natural Blues, Polka Dots And Moonbeams, Four On Six, West Coast Blues In Your Own Sweet Way, Mister Walker, Gone With The Wind
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка

Классический джазовый альбом, выпущенный в 1960 году и считающийся одним из самых значимых записей в карьере выдающегося гитариста Уэса Монтгомери

Отзывы о товаре Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072655881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Incredible Jazz Guitar
Жанр
Jazz
Трек-лист
Airegin, D-Natural Blues, Polka Dots And Moonbeams, Four On Six, West Coast Blues In Your Own Sweet Way, Mister Walker, Gone With The Wind
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Классический джазовый альбом, выпущенный в 1960 году и считающийся одним из самых значимых записей в карьере выдающегося гитариста Уэса Монтгомери
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655881) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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