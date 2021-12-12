Rammstein - Liebe Ist Fur Alle Da (0602527296784) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 402905
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rammstein - Liebe Ist Fur Alle Da (0602527296784) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Rammlied
|5:19
|A2
|Ich Tu Dir Weh
|5:02
|A3
|Waidmanns Heil
|3:33
|B1
|Haifisch
|3:45
|B2
|B********
|4:15
|B3
|Fr?hling In Paris
|4:45
|C1
|Wiener Blut
|3:53
|C2
|Pussy
|4:00
|C3
|Liebe Ist F?r Alle Da
|3:26
|D1
|Mehr
|4:09
|D2
|Roter Sand
|3:59
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Rammlied
|5:19
|A2
|Ich Tu Dir Weh
|5:02
|A3
|Waidmanns Heil
|3:33
|B1
|Haifisch
|3:45
|B2
|B********
|4:15
|B3
|Fr?hling In Paris
|4:45
|C1
|Wiener Blut
|3:53
|C2
|Pussy
|4:00
|C3
|Liebe Ist F?r Alle Da
|3:26
|D1
|Mehr
|4:09
|D2
|Roter Sand
|3:59
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Купил не пожалел. Оформление бомба, вкладыш, 2а диска по 180 грамм. Скорость 45 оборотов. Звук отличный.
Недостатки:
Внутренний конверт не антистатический. Конечно исправляется очень легко.
Комментарий:
Просто класс! Не жалею!
Rammstein - Liebe Ist Fur Alle Da (0602527296784) виниловая пластинка – стоимость товара 5710 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rammstein - Liebe Ist Fur Alle Da (0602527296784) виниловая пластинка
Достоинства:
Купил не пожалел. Оформление бомба, вкладыш, 2а диска по 180 грамм. Скорость 45 оборотов. Звук отличный.
Недостатки:
Внутренний конверт не антистатический. Конечно исправляется очень легко.
Комментарий:
Просто класс! Не жалею!