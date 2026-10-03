Iron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
В наличии
Код товара: 149969
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Загружаем...
5 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Satellite 15
|4:36
|A2
|The Final Frontier
|4:10
|A3
|El Dorado
|5:52
|B1
|2 Minutes To Midnight
|5:50
|B2
|The Talisman
|8:45
|B3
|Coming Home
|5:57
|C1
|Dance Of Death
|9:03
|C2
|The Trooper
|3:59
|C3
|The Wicker Man
|5:06
|D1
|Blood Brothers
|D2
|When The Wild Wind Blows
|E1
|The Evil That Men Do
|E2
|Fear Of The Dark
|E3
|Iron Maiden
|F1
|The Number Of The Beast
|F2
|Hallowed Be Thy Name
|F3
|Running Free
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Satellite 15
|4:36
|A2
|The Final Frontier
|4:10
|A3
|El Dorado
|5:52
|B1
|2 Minutes To Midnight
|5:50
|B2
|The Talisman
|8:45
|B3
|Coming Home
|5:57
|C1
|Dance Of Death
|9:03
|C2
|The Trooper
|3:59
|C3
|The Wicker Man
|5:06
|D1
|Blood Brothers
|D2
|When The Wild Wind Blows
|E1
|The Evil That Men Do
|E2
|Fear Of The Dark
|E3
|Iron Maiden
|F1
|The Number Of The Beast
|F2
|Hallowed Be Thy Name
|F3
|Running Free
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Iron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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