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Black Sabbath - Heaven And Hell (4050538846775) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Heaven And Hell (4050538846775) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Black Sabbath, Heaven And Hell (4050538846775) - фото 1
Виниловая пластинка Black Sabbath, Heaven And Hell (4050538846775) - фото 2
Виниловая пластинка Black Sabbath, Heaven And Hell (4050538846775) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Black Sabbath, Heaven And Hell (4050538846775) - фото 1
  • Виниловая пластинка Black Sabbath, Heaven And Hell (4050538846775) - фото 2
  • Виниловая пластинка Black Sabbath, Heaven And Hell (4050538846775) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624303
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Sabbath - Heaven And Hell (4050538846775) виниловая пластинка
5 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Black Sabbath - Heaven And Hell (4050538846775) виниловая пластинка

Heaven and Hell (с англ. — «Рай и ад») — девятый студийный альбом британской хеви-метал-группы Black Sabbath. Выпущен в 1980 году. Первый альбом, записанный с участием Ронни Джеймса Дио и первый альбом, спродюсированный Мартином Бёрчем. Спустя более чем 10 лет критик из AllMusic назвал альбом одним из лучших в истории группы.

Отзывы о товаре Black Sabbath - Heaven And Hell (4050538846775) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Heaven and Hell (с англ. — «Рай и ад») — девятый студийный альбом британской хеви-метал-группы Black Sabbath. Выпущен в 1980 году. Первый альбом, записанный с участием Ронни Джеймса Дио и первый альбом, спродюсированный Мартином Бёрчем. Спустя более чем 10 лет критик из AllMusic назвал альбом одним из лучших в истории группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Heaven And Hell (4050538846775) виниловая пластинка - стоимость товара 5930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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