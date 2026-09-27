Black Sabbath - Heaven And Hell (4050538846775) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
В наличии
Код товара: 624303
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Загружаем...
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Загружаем...
5 930 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Black Sabbath - Heaven And Hell (4050538846775) виниловая пластинка
Heaven and Hell (с англ. — «Рай и ад») — девятый студийный альбом британской хеви-метал-группы Black Sabbath. Выпущен в 1980 году. Первый альбом, записанный с участием Ронни Джеймса Дио и первый альбом, спродюсированный Мартином Бёрчем. Спустя более чем 10 лет критик из AllMusic назвал альбом одним из лучших в истории группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Heaven and Hell (с англ. — «Рай и ад») — девятый студийный альбом британской хеви-метал-группы Black Sabbath. Выпущен в 1980 году. Первый альбом, записанный с участием Ронни Джеймса Дио и первый альбом, спродюсированный Мартином Бёрчем. Спустя более чем 10 лет критик из AllMusic назвал альбом одним из лучших в истории группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Black Sabbath - Heaven And Hell (4050538846775) виниловая пластинка - стоимость товара 5930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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