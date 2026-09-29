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Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка

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Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 1
Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 2
Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 3
Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 4
Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 5
Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 6
Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 7
Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 8
Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 9
Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 10
Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
IMMORTALIZED
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 1
  • Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 2
  • Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 3
  • Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 4
  • Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 5
  • Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 6
  • Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 7
  • Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 8
  • Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 9
  • Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 10
  • Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 98744
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Коллекция DISTURBED
filter_none Товар входит в коллекцию DISTURBED

Коллекция DISTURBED


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624926337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
IMMORTALIZED
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Eye Of The Storm, Immortalized, The Vengeful One, Open Your Eyes, The Light TWO, What Are You Waiting For, You’re Mine, Who, Save Our Last Goodbye, Fire It Up, The Sound of Silence, Never Wrong, Who Taught You How To Hate
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка

Track List

A1The Eye Of The Storm
A2Immortalized
A3The Vengeful One
A4Open Your Eyes
A5The Light
B1What Are You Waiting For
B2You're Mine
B3Who
B4Save Our Last Goodbye
C1Fire It Up
C2The Sound Of Silence
C3Never Wrong
C4Who Taught You How To Hate

Отзывы о товаре Disturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624926337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
IMMORTALIZED
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Eye Of The Storm, Immortalized, The Vengeful One, Open Your Eyes, The Light TWO, What Are You Waiting For, You’re Mine, Who, Save Our Last Goodbye, Fire It Up, The Sound of Silence, Never Wrong, Who Taught You How To Hate
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Eye Of The Storm
A2Immortalized
A3The Vengeful One
A4Open Your Eyes
A5The Light
B1What Are You Waiting For
B2You're Mine
B3Who
B4Save Our Last Goodbye
C1Fire It Up
C2The Sound Of Silence
C3Never Wrong
C4Who Taught You How To Hate
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Отзывы


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