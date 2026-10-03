Disturbed - The Sickness (0093624928287) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 165512
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 150 руб.
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Коллекция DISTURBED
Коллекция DISTURBED
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитDisturbed - The Sickness (0093624928287) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитDisturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Disturbed - The Sickness (0093624928287) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Voices
|A2
|The Game
|A3
|Stupify
|A4
|Down With The Sickness
|A5
|Violence Fetish
|A6
|Fear
|B1
|Numb
|B2
|Want
|B3
|Conflict
|B4
|Shout 2000
|B5
|Droppin' Plates
|B6
|Meaning Of Life
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Voices
|A2
|The Game
|A3
|Stupify
|A4
|Down With The Sickness
|A5
|Violence Fetish
|A6
|Fear
|B1
|Numb
|B2
|Want
|B3
|Conflict
|B4
|Shout 2000
|B5
|Droppin' Plates
|B6
|Meaning Of Life
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Disturbed - The Sickness (0093624928287) виниловая пластинка - купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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