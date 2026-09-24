Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Marcus King
Альбом (сингл)
Mood Swings
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 692701
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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602465083750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Marcus King
Альбом (сингл)
Mood Swings
Жанр
Soul
Трек-лист
Mood Swings, F*ck My Life Up Again, Soul It Screams, Save Me, Hero, Delilah, Inglewood Motel (Halestorm), This Far Gone, Bipolar Love, Me Or Tennessee, Cadillac
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка
Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой Mood Swings от талантливого Маркуса Кинга. Этот альбом поразит вас своей энергией, страстью и неповторимым стилем исполнения. Музыка Marcus King обладает особой магией, способной перенести слушателя в иной мир, где звуки гитары и голоса создают неповторимую атмосферу. Готовы купить виниловую пластинку и погрузиться в уникальный звуковой ландшафт, который открывает перед вами Marcus King в альбоме Mood Swingsx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602465083750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Marcus King
Альбом (сингл)
Mood Swings
Жанр
Soul
Трек-лист
Mood Swings, F*ck My Life Up Again, Soul It Screams, Save Me, Hero, Delilah, Inglewood Motel (Halestorm), This Far Gone, Bipolar Love, Me Or Tennessee, Cadillac
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой Mood Swings от талантливого Маркуса Кинга. Этот альбом поразит вас своей энергией, страстью и неповторимым стилем исполнения. Музыка Marcus King обладает особой магией, способной перенести слушателя в иной мир, где звуки гитары и голоса создают неповторимую атмосферу. Готовы купить виниловую пластинку и погрузиться в уникальный звуковой ландшафт, который открывает перед вами Marcus King в альбоме Mood Swingsx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Купить Marcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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