Olafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Olafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) (0028948761326) виниловая пластинка
The Chopin Project — совместный альбом исландского мультиинструменталиста и продюсера Оулавюра Арнальдса с немецко-японской пианисткой Элис Сарой Отт, первоначально выпущенный в 2015 году. Переиздание на цветном виниле.. Исландский поп/классический музыкант, удостоенный многочисленных наград, Оулавюр Арнальдс всегда был глубоко тронут фортепианной музыкой Шопена, но ему все больше надоедала постоянная и стандартизированная «идеальность» соответствующих записей. Это подтолкнуло его подойти к Шопену по-другому, с помощью собственной интерпретации. «Почему мы должны использовать доступные нам технологии только как инструмент, а не как средство интерпретацииx Почему микрофоны, помещение — звук — не должны также вносить свой вклад в исполнениеx» Проект Chopin был создан в партнерстве с немецко-японской пианисткой Элис Сарой Отт. С помощью своего выбора произведений Шопена Арнальдс создал своеобразную эмоциональную дугу для альбома и сочинил интермеццо для струнного квинтета, фортепиано и синтезатора, вдохновленные атмосферой и мотивами этих произведений. В процессе производства Отт и Арнальдс создали интимный, хрупкий и часто очаровательно несовершенный звук, используя старые, необычные или подготовленные фортепиано, записанные с помощью старомодного звукозаписывающего оборудования. Результатом стал уникальный музыкальный анализ произведений Шопена в исполнении двух выдающихся артистов.
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