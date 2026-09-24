LL Cool J - The Force (0602448158178) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LL Cool J
Альбом (сингл)
The Force
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 692496
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602448158178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LL Cool J
Альбом (сингл)
The Force
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Spirit Of Cyrus, The Force, Saturday Night Special, Black Code Suite, Passion, Proclivities, Post Modern, 30 Decembers, Runnit Back, Huey In The Chair, Basquiat Energy, Praise Him, Murdergram Deux, The Vow This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара LL Cool J - The Force (0602448158178) виниловая пластинка
«The Force» — долгожданный 14-й студийный альбом двукратного обладателя премии Грэмми, рэп-иконы LL Cool J, выйдет после почти 11-летнего перерыва. Издание на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602448158178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LL Cool J
Альбом (сингл)
The Force
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Spirit Of Cyrus, The Force, Saturday Night Special, Black Code Suite, Passion, Proclivities, Post Modern, 30 Decembers, Runnit Back, Huey In The Chair, Basquiat Energy, Praise Him, Murdergram Deux, The Vow This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
«The Force» — долгожданный 14-й студийный альбом двукратного обладателя премии Грэмми, рэп-иконы LL Cool J, выйдет после почти 11-летнего перерыва. Издание на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
LL Cool J - The Force (0602448158178) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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