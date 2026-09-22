Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка
Ten Thousand Fists — третий студийный альбом американской рок-группы Disturbed, выпущенный 20 сентября 2005 года на лейбле Reprise Records. Диск стал вторым альбомом группы, занявшим первую строчку в хит параде чарта Billboard 200 в Соединенных Штатах. Издание на цветном виниле. «Ten Thousand Fists» гораздо спокойнее своих предшественников, но при этом не слишком увлекаясь мейнстримом. Мощные барабаны и стена гитар, а также исключительный голос Дэвида Дреймана слишком весомы для этого. Кроме того, «Son Of A Plunder» — одна из лучших песен Disturbed за всю историю. Вокалист Дэвид Дрейман также значительно прибавил в вокале, вкладывая в него не только мощь и энергию, но и много чувств, а Дэн Донеган, в любом случае, один из лучших и самых точных гитаристов в своём жанре. Что касается звука, то здесь тоже всё на высшем уровне. Это первоклассное звучание, невероятно детальное и чистое.
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