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Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка

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Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка - фото 1
Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка - фото 2
Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка - фото 3
Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка - фото 4
Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
TEN THOUSAND FISTS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка - фото 1
  • Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка - фото 2
  • Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка - фото 3
  • Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка - фото 4
  • Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730285
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Характеристики

Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624830801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
TEN THOUSAND FISTS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ten Thousand Fists, Just Stop, Guarded, Deify, Stricken, I'm Alive, Sons of Plunder, Overburdened, Decadence, Forgiven, Land of Confusion, Sacred Lie, Pain Redefined, Avarice
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка

Ten Thousand Fists — третий студийный альбом американской рок-группы Disturbed, выпущенный 20 сентября 2005 года на лейбле Reprise Records. Диск стал вторым альбомом группы, занявшим первую строчку в хит параде чарта Billboard 200 в Соединенных Штатах. Издание на цветном виниле. «Ten Thousand Fists» гораздо спокойнее своих предшественников, но при этом не слишком увлекаясь мейнстримом. Мощные барабаны и стена гитар, а также исключительный голос Дэвида Дреймана слишком весомы для этого. Кроме того, «Son Of A Plunder» — одна из лучших песен Disturbed за всю историю. Вокалист Дэвид Дрейман также значительно прибавил в вокале, вкладывая в него не только мощь и энергию, но и много чувств, а Дэн Донеган, в любом случае, один из лучших и самых точных гитаристов в своём жанре. Что касается звука, то здесь тоже всё на высшем уровне. Это первоклассное звучание, невероятно детальное и чистое.

Отзывы о товаре Disturbed - Ten Thousand Fists (coloured) (0093624830801) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624830801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
TEN THOUSAND FISTS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ten Thousand Fists, Just Stop, Guarded, Deify, Stricken, I'm Alive, Sons of Plunder, Overburdened, Decadence, Forgiven, Land of Confusion, Sacred Lie, Pain Redefined, Avarice
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ten Thousand Fists — третий студийный альбом американской рок-группы Disturbed, выпущенный 20 сентября 2005 года на лейбле Reprise Records. Диск стал вторым альбомом группы, занявшим первую строчку в хит параде чарта Billboard 200 в Соединенных Штатах. Издание на цветном виниле. «Ten Thousand Fists» гораздо спокойнее своих предшественников, но при этом не слишком увлекаясь мейнстримом. Мощные барабаны и стена гитар, а также исключительный голос Дэвида Дреймана слишком весомы для этого. Кроме того, «Son Of A Plunder» — одна из лучших песен Disturbed за всю историю. Вокалист Дэвид Дрейман также значительно прибавил в вокале, вкладывая в него не только мощь и энергию, но и много чувств, а Дэн Донеган, в любом случае, один из лучших и самых точных гитаристов в своём жанре. Что касается звука, то здесь тоже всё на высшем уровне. Это первоклассное звучание, невероятно детальное и чистое.
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