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Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка

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Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка - фото 3
Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка - фото 4
Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lambert
Альбом (сингл)
False
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка - фото 1
  • Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка - фото 2
  • Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка - фото 3
  • Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка - фото 4
  • Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676225
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury KX
Barcode
[0602507382711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lambert
Альбом (сингл)
False
Жанр
Jazz
Трек-лист
AuBen, Opus 23, Twen, Secrets, Mind No Ever No xxx, Flow (Marked Red), To The Bone, San Remo, Juice Tonight, Dorian, Thema Zwei, Spheres, Bolero Azul, I thought of Ian
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Работа немецкого пианиста и композитора (минимализм, электроника). Содержание: AuBen, Opus 23, Twen, Secrets, Mind No Ever No xxx, Flow (Marked Red), To The Bone, San Remo, Juice Tonight, Dorian, Thema Zwei, Spheres, Bolero Azul, I thought of Ian

Отзывы о товаре Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury KX
Barcode
[0602507382711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lambert
Альбом (сингл)
False
Жанр
Jazz
Трек-лист
AuBen, Opus 23, Twen, Secrets, Mind No Ever No xxx, Flow (Marked Red), To The Bone, San Remo, Juice Tonight, Dorian, Thema Zwei, Spheres, Bolero Azul, I thought of Ian
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Работа немецкого пианиста и композитора (минимализм, электроника). Содержание: AuBen, Opus 23, Twen, Secrets, Mind No Ever No xxx, Flow (Marked Red), To The Bone, San Remo, Juice Tonight, Dorian, Thema Zwei, Spheres, Bolero Azul, I thought of Ian
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lambert - False (0602507382711) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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