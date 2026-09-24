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The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка

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The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка - фото 1
The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка - фото 2
The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка - фото 3
The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Rebel Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка - фото 1
  • The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка - фото 2
  • The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка - фото 3
  • The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652320
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602458482331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Rebel Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602458482331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Killers
Альбом (сингл)
Rebel Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jenny Was A Friend Of Mine, Mr. Brightside, All These Things That I’ve Done, Somebody Told Me, When You Were Young, Read My Mind, Human, Spaceman, A Dustland Fairytale, Be Still, Runaways, The Man, Caution, My Own Soul’s Warning, Dying Breed, Pressure Machine, Quiet Town, Boy, Your Side Of Town, Spirit


Теги товара: Поп-музыка
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The Killers - Rebel Diamonds (0602458482331) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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