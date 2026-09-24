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James Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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James Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пластинка

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James Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пластинка - фото 1
James Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
James Bay
Альбом (сингл)
Changes All The Time
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • James Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пластинка - фото 1
  • James Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692699
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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James Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602465890792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
James Bay
Альбом (сингл)
Changes All The Time
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Up All Night (With the Lumineers & Noah Kahan), Everburn, Hope, Easy Distraction, Speed Limit, Talk, Hopeless Heart, Some People, Go On, Crystal Clear, Dogfight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пластинка

Английский певец, автор песен и гитарист Джеймс Бэй возвращается в 2024 году с новой музыкой и выпускает свой четвертый студийный альбом Changes All The Time!. Издание на виниле.. Альбом Джеймса Бэя 2024 года Changes All The Time является звучным результатом его сотрудничества с избранной творческой командой и продюсером Гейбом Саймоном. В состав команды вошли знакомые имена: Брэндон Флауэрс из The Killers, Холли Хамберстоун, Дэн Уилсон из Semisonic, Натали Хемби из The Highwomen и Кевин Гарретт. Сингл Up All Night, вступительный трек альбома, был создан вместе с The Lumineers &amp;amp; Noah Kahan. Песня о том, как справляться с большим гнётом всего, что у нас в голове и не даёт нам спать по ночам, - говорит Джеймс. «У меня замечательная история с Ноа и The Lumineers. Мы уже давно сотрудничаем, и я горжусь тем, что нам удалось это осуществить!»

Отзывы о товаре James Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602465890792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
James Bay
Альбом (сингл)
Changes All The Time
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Up All Night (With the Lumineers & Noah Kahan), Everburn, Hope, Easy Distraction, Speed Limit, Talk, Hopeless Heart, Some People, Go On, Crystal Clear, Dogfight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Английский певец, автор песен и гитарист Джеймс Бэй возвращается в 2024 году с новой музыкой и выпускает свой четвертый студийный альбом Changes All The Time!. Издание на виниле.. Альбом Джеймса Бэя 2024 года Changes All The Time является звучным результатом его сотрудничества с избранной творческой командой и продюсером Гейбом Саймоном. В состав команды вошли знакомые имена: Брэндон Флауэрс из The Killers, Холли Хамберстоун, Дэн Уилсон из Semisonic, Натали Хемби из The Highwomen и Кевин Гарретт. Сингл Up All Night, вступительный трек альбома, был создан вместе с The Lumineers &amp;amp; Noah Kahan. Песня о том, как справляться с большим гнётом всего, что у нас в голове и не даёт нам спать по ночам, - говорит Джеймс. «У меня замечательная история с Ноа и The Lumineers. Мы уже давно сотрудничаем, и я горжусь тем, что нам удалось это осуществить!»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить James Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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