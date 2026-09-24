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Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка

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Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green &amp; Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка - фото 1
Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green &amp; Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка - фото 2
Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green &amp; Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка - фото 3
Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green &amp; Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Adam Green, Binki Shapiro
Альбом (сингл)
Adam Green & Binki Shapiro
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green &amp; Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка - фото 1
  • Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green &amp; Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка - фото 2
  • Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green &amp; Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка - фото 3
  • Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green &amp; Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706951
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0011661915114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Adam Green, Binki Shapiro
Альбом (сингл)
Adam Green & Binki Shapiro
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Here I Am, Just To Make Me Feel Good, Casanova, Pity Love, If You Want Me To Pleasantries, I Never Found Out, What S The Reward, Don T Ask For More, The Nighttime Stopped Bleeding
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка

Дебютный альбом Адама Грина из Нью-Йорка и Бинки Шапиро из Лос-Анджелеса, выпущенный первоначально в 2013 году. Издание на 180 г виниле. Этот 10-трековый LP — ода радости и печали, сладкая, нежная и атмосферная, звучит как творение родственных странствующих душ. Спродюсирован Ноа Джорджесоном. Бинки Шапиро наиболее известна по своей работе с Беком и группой Little Joy. Адам Грин после продуктивных лет с The Moldy Peaches выпустил блестящий сольный альбом «Jacket Full of Danger» в 2006 году и завершил приятно непредсказуемый творческий поворот.

Отзывы о товаре Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0011661915114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Adam Green, Binki Shapiro
Альбом (сингл)
Adam Green & Binki Shapiro
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Here I Am, Just To Make Me Feel Good, Casanova, Pity Love, If You Want Me To Pleasantries, I Never Found Out, What S The Reward, Don T Ask For More, The Nighttime Stopped Bleeding
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом Адама Грина из Нью-Йорка и Бинки Шапиро из Лос-Анджелеса, выпущенный первоначально в 2013 году. Издание на 180 г виниле. Этот 10-трековый LP — ода радости и печали, сладкая, нежная и атмосферная, звучит как творение родственных странствующих душ. Спродюсирован Ноа Джорджесоном. Бинки Шапиро наиболее известна по своей работе с Беком и группой Little Joy. Адам Грин после продуктивных лет с The Moldy Peaches выпустил блестящий сольный альбом «Jacket Full of Danger» в 2006 году и завершил приятно непредсказуемый творческий поворот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (0011661915114) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4890 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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