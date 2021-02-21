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Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка

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Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка - фото 3
Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка - фото 4
Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Mutter
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка - фото 1
  • Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка - фото 2
  • Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка - фото 3
  • Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка - фото 4
  • Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402906
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rammstein
filter_none Товар входит в коллекцию Rammstein

Коллекция Rammstein


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527296692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Mutter
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mein Herz Brennt, Links 2 3 4, Sonne, Ich Will, Feuer Frei, Mutter, Spieluhr, Zwitter, Rein Raus, Adios, Nebel
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка

Track List

A1Mein Herz Brennt4:39
A2Links 2 3 43:36
A3Sonne4:32
B1Ich Will3:37
B2Feuer Frei!3:08
B3Mutter4:28
C1Spieluhr4:46
C2Zwitter4:17
C3Rein Raus3:09
D1Adios3:48
D2Nebel4:54



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка

21.02.2021
Евгений

Достоинства:
Великолепная полиграфия обложки и постера с текстами всех песен альбома! Внутренние конверты из плотного картона. Винил, как и заявлено, тяжелый, 180 гр. Порадовало качество звука. Однозначно рекомендую всем любителем аналоговой музыки и коллекционерам винила.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Покупаю виниловые пластинки в КотоФото уже не первый раз - мне нравится предлагаемая магазином дисконтная политика и быстрая бесплатная доставка до города (правда при самовывозе из точки получения - меня так устраивает вполне).



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527296692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Mutter
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mein Herz Brennt, Links 2 3 4, Sonne, Ich Will, Feuer Frei, Mutter, Spieluhr, Zwitter, Rein Raus, Adios, Nebel
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Mein Herz Brennt4:39
A2Links 2 3 43:36
A3Sonne4:32
B1Ich Will3:37
B2Feuer Frei!3:08
B3Mutter4:28
C1Spieluhr4:46
C2Zwitter4:17
C3Rein Raus3:09
D1Adios3:48
D2Nebel4:54


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.02.2021
Евгений

Достоинства:
Великолепная полиграфия обложки и постера с текстами всех песен альбома! Внутренние конверты из плотного картона. Винил, как и заявлено, тяжелый, 180 гр. Порадовало качество звука. Однозначно рекомендую всем любителем аналоговой музыки и коллекционерам винила.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Покупаю виниловые пластинки в КотоФото уже не первый раз - мне нравится предлагаемая магазином дисконтная политика и быстрая бесплатная доставка до города (правда при самовывозе из точки получения - меня так устраивает вполне).


Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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