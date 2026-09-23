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Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка

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Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - фото 1
Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - фото 2
Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - фото 3
Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - фото 4
Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - фото 5
Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Solid Pleasure
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - фото 1
  • Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - фото 2
  • Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - фото 3
  • Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - фото 4
  • Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - фото 5
  • Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629941
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Загружаем...
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Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка
7 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445629367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Solid Pleasure
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bimbo, Night Flanger, Reverse Lion, Downtown Samba, Magneto, Massage, Assistant’s Cry, Bostich, Rock Stop, Coast To Polka, Blue Green, Eternal Legs, Stanztrigger, Bananas To The Beat, I.T. Splash, Bluehead
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bimbo, Night Flanger, Reverse Lion, Downtown Samba, Magneto, Massage, Assistant’s Cry, Bostich, Rock Stop, Coast To Polka, Blue Green, Eternal Legs, Stanztrigger, Bananas To The Beat, I.T. Splash, Bluehead



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445629367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Solid Pleasure
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bimbo, Night Flanger, Reverse Lion, Downtown Samba, Magneto, Massage, Assistant’s Cry, Bostich, Rock Stop, Coast To Polka, Blue Green, Eternal Legs, Stanztrigger, Bananas To The Beat, I.T. Splash, Bluehead
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bimbo, Night Flanger, Reverse Lion, Downtown Samba, Magneto, Massage, Assistant’s Cry, Bostich, Rock Stop, Coast To Polka, Blue Green, Eternal Legs, Stanztrigger, Bananas To The Beat, I.T. Splash, Bluehead


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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