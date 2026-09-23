Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Solid Pleasure
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб.
В наличии
Код товара: 629941
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 210 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445629367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Solid Pleasure
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bimbo, Night Flanger, Reverse Lion, Downtown Samba, Magneto, Massage, Assistant’s Cry, Bostich, Rock Stop, Coast To Polka, Blue Green, Eternal Legs, Stanztrigger, Bananas To The Beat, I.T. Splash, Bluehead
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bimbo, Night Flanger, Reverse Lion, Downtown Samba, Magneto, Massage, Assistant’s Cry, Bostich, Rock Stop, Coast To Polka, Blue Green, Eternal Legs, Stanztrigger, Bananas To The Beat, I.T. Splash, Bluehead
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 850 руб.1713 руб. в СплитThe Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) ...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитMeshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) винилова...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитSonny Red - Out Of The Blue (Analogue, Tone Poet) (0602435381893...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитSonny Clark - My Conception (Analogue, Tone Poet) (0602435268248...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитMal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (08880725...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитStanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитJean Guillou - Bach: Toccatas Et Fugues (Analogue) (079651995033...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитThe Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) винилова...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в Сплит5060149623374, Tapscott, Horace, Dial ‘B’ For Barbra (Analogue) ...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитVarious Artists - Blues Jam At Chess (Analogue) (5060149620083) ...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в СплитTony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (...
-
В наличииЦена 6 860 руб.1715 руб. в Сплит0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая плас...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445629367]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Solid Pleasure
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bimbo, Night Flanger, Reverse Lion, Downtown Samba, Magneto, Massage, Assistant’s Cry, Bostich, Rock Stop, Coast To Polka, Blue Green, Eternal Legs, Stanztrigger, Bananas To The Beat, I.T. Splash, Bluehead
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bimbo, Night Flanger, Reverse Lion, Downtown Samba, Magneto, Massage, Assistant’s Cry, Bostich, Rock Stop, Coast To Polka, Blue Green, Eternal Legs, Stanztrigger, Bananas To The Beat, I.T. Splash, Bluehead
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Yello - Solid Pleasure (Reissue 2022) (Lp+12" Yellow) (0602445629367) виниловая пластинка