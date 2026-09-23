Sonny Clark - My Conception (Analogue, Tone Poet) (0602435268248) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Sonny Clark
Альбом (сингл)
My Conception
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 632795
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435268248]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Sonny Clark
Альбом (сингл)
My Conception
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sonny Clark - My Conception (Analogue, Tone Poet) (0602435268248) виниловая пластинка
My Conception - ремастированное переиздание студийного альбома джазового пианиста Сонни Кларка. Альбом был записан с участием следующих музыкантов: Хэнк Мобли (саксофон), Пол Чемберс (бас) и Арт Блейки (ударные). Релиз представлен на черном виниле. Sonny Clark - американский джазовый пианист. Стал известен в 50-е годы как участник ансамбля Buddy DeFranco. По мнению многих критиков, был недооценен современниками. В школьном оркестре играл на контрабасе и вибрафоне. Впервые дебютировал в 1951 году на Западном побережье. В 1957 году переехал в Нью-Йорк, работал с Даной Вашингтон и сотрудничал с Сонни Роллинз, Хэнком Мобли и Кёртисом Фуллером.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435268248]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Sonny Clark
Альбом (сингл)
My Conception
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
My Conception - ремастированное переиздание студийного альбома джазового пианиста Сонни Кларка. Альбом был записан с участием следующих музыкантов: Хэнк Мобли (саксофон), Пол Чемберс (бас) и Арт Блейки (ударные). Релиз представлен на черном виниле. Sonny Clark - американский джазовый пианист. Стал известен в 50-е годы как участник ансамбля Buddy DeFranco. По мнению многих критиков, был недооценен современниками. В школьном оркестре играл на контрабасе и вибрафоне. Впервые дебютировал в 1951 году на Западном побережье. В 1957 году переехал в Нью-Йорк, работал с Даной Вашингтон и сотрудничал с Сонни Роллинз, Хэнком Мобли и Кёртисом Фуллером.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sonny Clark - My Conception (Analogue, Tone Poet) (0602435268248) виниловая пластинка - по цене 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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