OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear & Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Eclipse
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 720311
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497811168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Eclipse
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Metric - Eclipse (All Yours), Muse - Neutron Star Collision (Love Is Forever), The Bravery - Ours, Florence And The Machine - Heavy In Your Arms, Sia - My Love, Fanfarlo - Atlas, The Black Keys - Chop And Change, The Dead Weather - Rolling In On A Burning Tire, Beck And Bat For Lashes - Let's Get Lost, Vampire Weekend - Jonathan Low, UNKLE - With You In My Head, Eastern Conference Champions - A Million Miles An Hour, Band Of Horses - Life On Earth, Cee-Lo - What Part Of Whatever, Howard Shore -
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear & Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка
Переиздание на цветном виниле саундтрека к третьей части саги «Сумерки», выпущенной в 2010 году. Издание на цветном виниле. Было выпущено три сингла: «Neutron Star Collision (Love Is Forever)» британской группы Muse, «Eclipse (All Yours)» канадской группы Metric и «Heavy in Your Arms» английской инди-рок- группы Florence + the Machine. В альбоме также приняли участие такие артисты, как Sia, The Black Keys, Cee Lo Green и другие. Оригинальная музыка к фильму была написана, оркестрована и исполнена лауреатом премии «Оскар» Говардом Шором. Саундтрек дебютировал на втором месте в американском чарте Billboard 200.
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497811168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Twilight Saga: Eclipse
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Metric - Eclipse (All Yours), Muse - Neutron Star Collision (Love Is Forever), The Bravery - Ours, Florence And The Machine - Heavy In Your Arms, Sia - My Love, Fanfarlo - Atlas, The Black Keys - Chop And Change, The Dead Weather - Rolling In On A Burning Tire, Beck And Bat For Lashes - Let's Get Lost, Vampire Weekend - Jonathan Low, UNKLE - With You In My Head, Eastern Conference Champions - A Million Miles An Hour, Band Of Horses - Life On Earth, Cee-Lo - What Part Of Whatever, Howard Shore -
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Переиздание на цветном виниле саундтрека к третьей части саги «Сумерки», выпущенной в 2010 году. Издание на цветном виниле. Было выпущено три сингла: «Neutron Star Collision (Love Is Forever)» британской группы Muse, «Eclipse (All Yours)» канадской группы Metric и «Heavy in Your Arms» английской инди-рок- группы Florence + the Machine. В альбоме также приняли участие такие артисты, как Sia, The Black Keys, Cee Lo Green и другие. Оригинальная музыка к фильму была написана, оркестрована и исполнена лауреатом премии «Оскар» Говардом Шором. Саундтрек дебютировал на втором месте в американском чарте Billboard 200.
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - The Twilight Saga: Eclipse (Milky Clear & Black Ice) (0603497811168) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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