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Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка

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Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото 1
Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото 2
Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото 3
Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото 4
Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото 5
Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Meshell Ndegeocello
Альбом (сингл)
Bitter
Жанр
Soul, R&B
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото 1
  • Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото 2
  • Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото 3
  • Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото 4
  • Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото 5
  • Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627734
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227880637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Meshell Ndegeocello
Альбом (сингл)
Bitter
Жанр
Soul, R&B
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Adam, Fool Of Me, Faithful, Satisfy, Bitter, May This Be Love, Sincerity, Loyalty, Beautiful, Eve, Wasted Time, Grace

Отзывы о товаре Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227880637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Meshell Ndegeocello
Альбом (сингл)
Bitter
Жанр
Soul, R&B
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Adam, Fool Of Me, Faithful, Satisfy, Bitter, May This Be Love, Sincerity, Loyalty, Beautiful, Eve, Wasted Time, Grace
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Meshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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