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Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка

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Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 1
Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 2
Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 3
Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 4
Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 5
Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 6
Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 7
Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 8
Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
The Land Of Rape And Honey
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 1
  • Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 2
  • Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 3
  • Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 4
  • Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 5
  • Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 6
  • Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 7
  • Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 8
  • Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692448
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497824571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
The Land Of Rape And Honey
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Stigmata (Update Mix), The Missing, Deity, Golden Dawn, Destruction, Hizbollah, The Land Of Rape And Honey, You Know What You Are, I Prefer, Flashback, Abortive, Stigmata (Remix), Tonight We Murder
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка

The Land of Rape and Honey — третий студийный альбом американской индастриал-метал-группы Ministry, выпущенный в 1988 году. Испытайте грубую мощь The Land of Rape and Honey от Ministry. Это Deluxe издание на двойном виниле включает в себя такие культовые треки, как Stigmata и завораживающий заглавный трек, а также эксклюзивные ремиксы и расширенные версии. Погрузитесь в мощную энергию и индастриал-свирепость этого альбома, определяющего жанр. Альбом получил золотой сертификат RIAA в январе 1996 года. Основатель и фронтмен Ministry Эл Йоргенсен назвал The Land Of Rape And Honey своим любимым альбомом.



Теги товара: Industrial

Отзывы о товаре Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497824571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
The Land Of Rape And Honey
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Stigmata (Update Mix), The Missing, Deity, Golden Dawn, Destruction, Hizbollah, The Land Of Rape And Honey, You Know What You Are, I Prefer, Flashback, Abortive, Stigmata (Remix), Tonight We Murder
Развернуть
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
The Land of Rape and Honey — третий студийный альбом американской индастриал-метал-группы Ministry, выпущенный в 1988 году. Испытайте грубую мощь The Land of Rape and Honey от Ministry. Это Deluxe издание на двойном виниле включает в себя такие культовые треки, как Stigmata и завораживающий заглавный трек, а также эксклюзивные ремиксы и расширенные версии. Погрузитесь в мощную энергию и индастриал-свирепость этого альбома, определяющего жанр. Альбом получил золотой сертификат RIAA в январе 1996 года. Основатель и фронтмен Ministry Эл Йоргенсен назвал The Land Of Rape And Honey своим любимым альбомом.


Теги товара: Industrial
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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