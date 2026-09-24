Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
The Land Of Rape And Honey
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 692448
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497824571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
The Land Of Rape And Honey
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Stigmata (Update Mix), The Missing, Deity, Golden Dawn, Destruction, Hizbollah, The Land Of Rape And Honey, You Know What You Are, I Prefer, Flashback, Abortive, Stigmata (Remix), Tonight We Murder
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка
The Land of Rape and Honey — третий студийный альбом американской индастриал-метал-группы Ministry, выпущенный в 1988 году. Испытайте грубую мощь The Land of Rape and Honey от Ministry. Это Deluxe издание на двойном виниле включает в себя такие культовые треки, как Stigmata и завораживающий заглавный трек, а также эксклюзивные ремиксы и расширенные версии. Погрузитесь в мощную энергию и индастриал-свирепость этого альбома, определяющего жанр. Альбом получил золотой сертификат RIAA в январе 1996 года. Основатель и фронтмен Ministry Эл Йоргенсен назвал The Land Of Rape And Honey своим любимым альбомом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 350 руб.1588 руб. в СплитНаив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) винил...
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитApocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитOutkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитThe Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитEric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитNirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитNirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) вин...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитBobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (060243573216...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитBlue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (06024...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитScolohofo - Oh! (Analogue, Tone Poet) (0602438145928) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитAnathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497824571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
The Land Of Rape And Honey
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Stigmata (Update Mix), The Missing, Deity, Golden Dawn, Destruction, Hizbollah, The Land Of Rape And Honey, You Know What You Are, I Prefer, Flashback, Abortive, Stigmata (Remix), Tonight We Murder
Развернуть
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
The Land of Rape and Honey — третий студийный альбом американской индастриал-метал-группы Ministry, выпущенный в 1988 году. Испытайте грубую мощь The Land of Rape and Honey от Ministry. Это Deluxe издание на двойном виниле включает в себя такие культовые треки, как Stigmata и завораживающий заглавный трек, а также эксклюзивные ремиксы и расширенные версии. Погрузитесь в мощную энергию и индастриал-свирепость этого альбома, определяющего жанр. Альбом получил золотой сертификат RIAA в январе 1996 года. Основатель и фронтмен Ministry Эл Йоргенсен назвал The Land Of Rape And Honey своим любимым альбомом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ministry - The Land Of Rape And Honey - deluxe (0603497824571) виниловая пластинка