Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка
"Шиворот-навыворот или Иван и Алена против Дракона" - мюзикл в двух действиях для ВИА и танцевальной группы, выпущенный в 2025 году. Релиз объединяет творчество известного поэта-песенника Юрия Энтина и композитора Геннадия Гладкова. Геннадий Гладков - известный советский и российский композитор. Его произведения отличаются особой мелодичностью и запоминаемостью. Гладков мастерски соединил классические музыкальные традиции с современными ритмами, что сделало его композиции популярными среди нескольких поколений слушателей. Юрий Энтин - талантливый поэт-песенник и сценарист, автор стихов. Его тексты отличаются остроумием, легкостью и запоминающимися рифмами. Энтин создал множество детских песен, которые стали классикой советской и российской эстрады, а его произведения вошли в золотой фонд отечественной детской литературы. Либретто Юрия Энтина. Аранжировка для эстрадно-симфонического оркестра Андрея Семёнова. Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижёр Сергей Скрипка.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Сказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., Numbered) (4680068804862) виниловая пластинка