Bad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 142577
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая пластинка
Track List
Record One: Original Album Remaster
|A1
|Burnin' Sky
|5:07
|A2
|Morning Sun
|4:08
|A3
|Leaving You
|3:25
|A4
|Like Water
|4:27
|A5
|Knapsack
|A6
|Everything I Need
|3:22
|B1
|Heartbeat
|2:36
|B2
|Peace Of Mind
|3:22
|B3
|Passing Time
|2:30
|B4
|Too Bad
|3:47
|B5
|Man Needs Woman
|3:43
|B6
|Master Of Ceremony
|7:10
Record Two: Previously Unreleased Bonus Tracks
|A1
|Burnin' Sky (Take 2, Alternative Vocal & Guitar
|A2
|Morning Sun (Take 3, Early Version)
|A3
|Leaving You (Take 1, Alternative Vocal)
|A4
|Like Water (Take 1, Rough Mix)
|A5
|Knapsack (The Happy Wanderer) ( Early Run Through)
|A6
|Everything I Need (Take 2, Rough Mix)
|B1
|Peace of Mind (Alternative Version)
|B2
|Passing Time (Alternative Vocal)
|B3
|Man Needs Woman (Alternative Vocal & Guitar)
|B4
|Too Bad (Full Version)
|B5
|Man Needs Woman (Take 2, Early Version, Mick Ralphs Vocal)
|B5
|Unfinished Story (Previously Unreleased)
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
Record One: Original Album Remaster
|A1
|Burnin' Sky
|5:07
|A2
|Morning Sun
|4:08
|A3
|Leaving You
|3:25
|A4
|Like Water
|4:27
|A5
|Knapsack
|A6
|Everything I Need
|3:22
|B1
|Heartbeat
|2:36
|B2
|Peace Of Mind
|3:22
|B3
|Passing Time
|2:30
|B4
|Too Bad
|3:47
|B5
|Man Needs Woman
|3:43
|B6
|Master Of Ceremony
|7:10
Record Two: Previously Unreleased Bonus Tracks
|A1
|Burnin' Sky (Take 2, Alternative Vocal & Guitar
|A2
|Morning Sun (Take 3, Early Version)
|A3
|Leaving You (Take 1, Alternative Vocal)
|A4
|Like Water (Take 1, Rough Mix)
|A5
|Knapsack (The Happy Wanderer) ( Early Run Through)
|A6
|Everything I Need (Take 2, Rough Mix)
|B1
|Peace of Mind (Alternative Version)
|B2
|Passing Time (Alternative Vocal)
|B3
|Man Needs Woman (Alternative Vocal & Guitar)
|B4
|Too Bad (Full Version)
|B5
|Man Needs Woman (Take 2, Early Version, Mick Ralphs Vocal)
|B5
|Unfinished Story (Previously Unreleased)
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Bad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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