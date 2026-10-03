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Bad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Bad Company Burnin’ Sky
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142577
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая пластинка

Track List

Record One: Original Album Remaster

A1Burnin' Sky5:07
A2Morning Sun4:08
A3Leaving You3:25
A4Like Water4:27
A5Knapsack
A6Everything I Need3:22
B1Heartbeat2:36
B2Peace Of Mind3:22
B3Passing Time2:30
B4Too Bad3:47
B5Man Needs Woman3:43
B6Master Of Ceremony7:10

Record Two: Previously Unreleased Bonus Tracks

A1Burnin' Sky (Take 2, Alternative Vocal & Guitar
A2Morning Sun (Take 3, Early Version)
A3Leaving You (Take 1, Alternative Vocal)
A4Like Water (Take 1, Rough Mix)
A5Knapsack (The Happy Wanderer) ( Early Run Through)
A6Everything I Need (Take 2, Rough Mix)
B1Peace of Mind (Alternative Version)
B2Passing Time (Alternative Vocal)
B3Man Needs Woman (Alternative Vocal & Guitar)
B4Too Bad (Full Version)
B5Man Needs Woman (Take 2, Early Version, Mick Ralphs Vocal)
B5Unfinished Story (Previously Unreleased)

Отзывы о товаре Bad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

Record One: Original Album Remaster

A1Burnin' Sky5:07
A2Morning Sun4:08
A3Leaving You3:25
A4Like Water4:27
A5Knapsack
A6Everything I Need3:22
B1Heartbeat2:36
B2Peace Of Mind3:22
B3Passing Time2:30
B4Too Bad3:47
B5Man Needs Woman3:43
B6Master Of Ceremony7:10

Record Two: Previously Unreleased Bonus Tracks

A1Burnin' Sky (Take 2, Alternative Vocal & Guitar
A2Morning Sun (Take 3, Early Version)
A3Leaving You (Take 1, Alternative Vocal)
A4Like Water (Take 1, Rough Mix)
A5Knapsack (The Happy Wanderer) ( Early Run Through)
A6Everything I Need (Take 2, Rough Mix)
B1Peace of Mind (Alternative Version)
B2Passing Time (Alternative Vocal)
B3Man Needs Woman (Alternative Vocal & Guitar)
B4Too Bad (Full Version)
B5Man Needs Woman (Take 2, Early Version, Mick Ralphs Vocal)
B5Unfinished Story (Previously Unreleased)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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