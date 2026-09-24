Описание товара ZZ Top - La Futura (0602537141142) виниловая пластинка

La Futura — пятнадцатый студийный альбом американской рок-группы ZZ Top, вышедший в 2012 году. Неутомимые бородачи, техасские рокеры ZZ Top возвращаются с новым альбомом “La Futura”, релиз которого состоялся 11-е сентября. Это первая студийная пластинка группы за 9 лет, и она, безусловно, стоит такого долгого ожидания. В альбом, продюсерами которого выступили легендарный Рик Рубин и фронтмен ZZ Top Билли Гиббонс, фирменное звучание группы сочетается с моднейшими музыкальными тенденциями. “La Futura” (название альбома на испанском языке – дань старой традиции ZZ Top: в дискографии группы уже есть альбомы “Tres Hombres”, “Fandango!”, “El Loco” и Deg?ello) – это 10 новых треков от Билли Гиббонса, Дасти Хилла и Фрэнка Берда, которые вновь выводят рок-н-ролл на новый уровень. «Мы долго думали о том, каким должен быть этот альбом», - рассказывает Гиббонс, - «С одной стороны, нам хотелось вернуться к своему раннему звучанию, но с другой – мы не можем игнорировать современные технологии. Результатом стала гремучая смесь прошлого и настоящего – “La Futura”». В 2004-м году ZZ Top были введены Китом Ричардсом в Зал Славы Рок-Н-Ролла, и с тех пор вели активную концертную деятельность. Работу над альбомом ZZ Top начали после подписания контракта с American Recordings несколько лет назад, а в прошлом году плотно засели в студии, чтобы записать “La Futura”. Некоторые песни с альбома - “I Gotsta Get Paid, ” “Chartreuse, ” “Consumption” и “Over You” - в прошлом месяце были выпущены на EP “Texicalli” и подготовили поклонников и критиков к возвращению ZZ Top. Один из треков с “La Futura” – “Flyin’ High” – даже дебютировал в межзвездном пространстве: 13 месяцев назад песня звучала специально для астронавта Майка Фоссума на космическом корабле «Союз» во время его запуска на Международную Космическую Станцию. Многообразие звучания “La Futura” включает как энергичный гаражный рок (“I Don’t Wanna Lose, Lose, You” и “Big Shiny Nine”), так и блюз (“It’s Too Easy Manana” и “Heartache In Blue”). Завершающий трек - “Have A Little Mercy” – служит отличной иллюстрацией девиза ZZ Top “You just can’t lose with the blues” («С блюзом ты не проиграешь»). Сейчас ZZ Top находятся в европейском турне, в рамках которого уже посетили Финляндию, Швецию, Данию, Бельгию, Францию, Норвегию, Швейцарию, и Россию.