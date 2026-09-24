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ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка

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ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 1
ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 2
ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 3
ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 4
ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 5
ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 6
ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
ABBA
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 1
  • ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 2
  • ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 3
  • ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 4
  • ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 5
  • ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 6
  • ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711550
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polar
Barcode
[0602475144878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
ABBA
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mamma Mia, Hey, Hey Helen, Tropical Loveland, SOS, Man In The Middle, Bang-A-Boomerang, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, Rock Me, Intermezzo No. 1, I've Been Waiting For You, So Long
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mamma Mia, Hey, Hey Helen, Tropical Loveland, SOS, Man In The Middle, Bang-A-Boomerang, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, Rock Me, Intermezzo No. 1, I've Been Waiting For You, So Long



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polar
Barcode
[0602475144878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
ABBA
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mamma Mia, Hey, Hey Helen, Tropical Loveland, SOS, Man In The Middle, Bang-A-Boomerang, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, Rock Me, Intermezzo No. 1, I've Been Waiting For You, So Long
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mamma Mia, Hey, Hey Helen, Tropical Loveland, SOS, Man In The Middle, Bang-A-Boomerang, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, Rock Me, Intermezzo No. 1, I've Been Waiting For You, So Long


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ABBA - ABBA (Half Speed) (0602475144878) виниловая пластинка – стоимость товара 6520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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