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HIM - When Love & Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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HIM - When Love & Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) виниловая пластинка

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HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 1
HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 2
HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 3
HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 4
HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 5
HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 6
HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
HIM
Альбом (сингл)
When Love & Death Embrace: Best Of 1997-2003
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 1
  • HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 2
  • HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 3
  • HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 4
  • HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 5
  • HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 6
  • HIM - When Love &amp; Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735056
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
HIM - When Love & Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964034233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
HIM
Альбом (сингл)
When Love & Death Embrace: Best Of 1997-2003
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Right Here In My Arms, The Funeral Of Hearts, Your Sweet Six Six Six, Heartache Every Moment, Buried Alive By Love, Wicked Game, Join Me In Death, In Joy And Sorrow, Soul On Fire, Pretending, Gone With The Sin, (Don't Fear) The Reaper, Poison Girl, Close To The Flame, The Sacrament, When Love And Death Embrace
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара HIM - When Love & Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) виниловая пластинка

Лимитированное издание 2-LP на белом виниле HIM - When Love & Death Embrace // Best of 1997-2003. Конверт с тиснением.

Отзывы о товаре HIM - When Love & Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964034233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
HIM
Альбом (сингл)
When Love & Death Embrace: Best Of 1997-2003
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Right Here In My Arms, The Funeral Of Hearts, Your Sweet Six Six Six, Heartache Every Moment, Buried Alive By Love, Wicked Game, Join Me In Death, In Joy And Sorrow, Soul On Fire, Pretending, Gone With The Sin, (Don't Fear) The Reaper, Poison Girl, Close To The Flame, The Sacrament, When Love And Death Embrace
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лимитированное издание 2-LP на белом виниле HIM - When Love & Death Embrace // Best of 1997-2003. Конверт с тиснением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HIM - When Love & Death Embrace: Best Of 1997-2003 (coloured) (4099964034233) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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