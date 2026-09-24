Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Richard Ashcroft - Human Conditions (0805520241144) виниловая пластинка
Альбом Human Conditions, первоначально выпущенный на лейбле Hut Records в октябре 2002 года, развил успех Alone With Everybody сохранив новых поклонников, которых он приобрел благодаря этой пластинке. Это переиздание повторяет первое британское издание 2002 года и доступно на аудиофильском двойном виниле весом 180 г в разворачивающемся конверте. «Это прекрасный мир», — поет Эшкрофт в открывающем треке и ведущем сингле « Check The Meaning ». Его восьмиминутная композиция кажется кульминацией всей работы Эшкрофта на сегодняшний день — завораживающая гитарная партия, нарастающие струнные и тонкая оркестровка поддерживают текст, повествующий о борьбе любви со злом, и заканчиваются заверением Эшкрофта слушателя: «Все будет хорошо». Это мощное начало мощного альбома. « Buy It In Bottles » сохраняет интроспективность « The Drugs Don't Work », настроение, которое также можно найти в « Running Away » и « Lord I've Been Trying »; в то время как « Bright Lights » и « Paradise » представляют собой гимн рока. Когда Брайан Уилсон принимает участие в записи одного из ваших альбомов, это говорит о достижении определенного статуса; Ричард Эшкрофт продемонстрировал, что он может достойно держаться в такой компании; оба являются авторами песен, посвященных человеческой природе, и песня Уилсона « Nature Is The Law » великолепно завершает альбом Human Conditions.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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