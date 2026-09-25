Bad Company - Desolation Angels - deluxe (0603497849338) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bad Company - Desolation Angels - deluxe (0603497849338) виниловая пластинка
Невероятный коммерческий успех Bad Company продолжился в 1979 году с пятым студийным альбомом британской супергруппы, "Desolation Angels". Двойной платиновый альбом, он занял 3-е место в чартах альбомов США и взял штурмом радио с «Rock’ n’ Roll Fantasy», самым продаваемым синглом в карьере группы. Bad Company будет отмечать 40-летие альбома с новой расширенной версией, которая может похвастаться девятнадцатью ранее не выпущенными песнями, взятыми из сессий альбома. «Desolation Angles» были недавно ремастированы с оригинальных мультидорожечных лент для THE SWAN SONG YEARS 1974-1982 - бокс-сета, который был выпущен летом 2019 года. Эта обновленная версия альбома также используется в новой юбилейной коллекции. В конце лета 1978 года Пол Роджерс, Майк Ралфс, Саймон Кирк и Боз Баррелл провели несколько недель, записывая песни для "Desolation Angels" в Ridge Farm Studio в Суррее, Англия. Альбом, названный в честь романа Джека Керуака 1965 года, был выпущен в марте 1979 года и подарил два сингла «Rock 'n' Roll Fantasy» и «Gone, Gone, Gone». Альбом также представил фаворитов, таких как «Evil Wind» и «Rhythm Machine». Второй диск, который сопровождает DESOLATION ANGELS: 40th ANNIVERSARY EDITION, представляет неизданные версии семи треков альбома. Основные моменты включают альтернативные варианты для «Rock 'n' Roll Fantasy», «Early In The Morning» и «She Brings Me Love». Кроме того, включенная здесь версия «Oh, Atlanta» играется в более медленном темпе с добавлением родес-пиано.
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