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Stanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка

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Stanley Turrentine - Rough &#039;N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка - фото 1
Stanley Turrentine - Rough &#039;N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка - фото 2
Stanley Turrentine - Rough &#039;N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка - фото 3
Stanley Turrentine - Rough &#039;N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка - фото 4
Stanley Turrentine - Rough &#039;N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Rough & Tumble
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stanley Turrentine - Rough &#039;N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка - фото 1
  • Stanley Turrentine - Rough &#039;N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка - фото 2
  • Stanley Turrentine - Rough &#039;N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка - фото 3
  • Stanley Turrentine - Rough &#039;N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка - фото 4
  • Stanley Turrentine - Rough &#039;N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632796
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Stanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка
6 860 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435382180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Rough & Tumble
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка

Rough &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Tumble - ремастированное переиздание студийного альбома джазового саксофониста Стэнли Тёррентайна, первоначально выпущенного в 1966 году. Альбом также был записан с участием следующих музыкантов: Блю Митчелл (труба), Джеймс Сполдинг (альт-саксофон), Пеппер Адамс (баритон-саксофон), Грант Грин (гитара), Маккой Тайнер (пианино), Боб Крэншоу (бас) и Микки Рокер (ударные). Аудиофильское ремастрированное с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на черном виниле в серии Blue Note Tone Poet. Стэнли Вильям Тёррентин (также известный как Mr. T и The Sugar Man) — американский джазовый тенор-саксофонист. Первым инструментом Тёррентина стала виолончель, позже он перешёл на тенор-саксофон. Его первой профессиональной работой стало турне с блюз и R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B группой бэндлидера Лоуэлла Фулсона. В эту группу также ходил знаменитый Рэй Чарльз. В это время Стэнли находился под большим влиянием Иллинойса Жаке. В 1960-м Тёррентин начал записываться в качестве сессионного музыканта на джазовом лейбле Blue Note, играя в основном соул джаз. Первая запись Стэнли Тёррентина была на сессии Dizzy Reece, а позднее он записывался в качестве аккомпаниатора органиста Джимми Смита. Тёррентин записал свой первый альбом Look Out на Blue Note с трио Хораса Парлана. В том же году он записал первый из серии альбомов под названием South Bend с трио из штата Индиана Three Sounds.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435382180]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Rough & Tumble
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Rough &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Tumble - ремастированное переиздание студийного альбома джазового саксофониста Стэнли Тёррентайна, первоначально выпущенного в 1966 году. Альбом также был записан с участием следующих музыкантов: Блю Митчелл (труба), Джеймс Сполдинг (альт-саксофон), Пеппер Адамс (баритон-саксофон), Грант Грин (гитара), Маккой Тайнер (пианино), Боб Крэншоу (бас) и Микки Рокер (ударные). Аудиофильское ремастрированное с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на черном виниле в серии Blue Note Tone Poet. Стэнли Вильям Тёррентин (также известный как Mr. T и The Sugar Man) — американский джазовый тенор-саксофонист. Первым инструментом Тёррентина стала виолончель, позже он перешёл на тенор-саксофон. Его первой профессиональной работой стало турне с блюз и R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B группой бэндлидера Лоуэлла Фулсона. В эту группу также ходил знаменитый Рэй Чарльз. В это время Стэнли находился под большим влиянием Иллинойса Жаке. В 1960-м Тёррентин начал записываться в качестве сессионного музыканта на джазовом лейбле Blue Note, играя в основном соул джаз. Первая запись Стэнли Тёррентина была на сессии Dizzy Reece, а позднее он записывался в качестве аккомпаниатора органиста Джимми Смита. Тёррентин записал свой первый альбом Look Out на Blue Note с трио Хораса Парлана. В том же году он записал первый из серии альбомов под названием South Bend с трио из штата Индиана Three Sounds.
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Stanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка – стоимость товара 6860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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