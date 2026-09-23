Stanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Stanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка
Rough &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Tumble - ремастированное переиздание студийного альбома джазового саксофониста Стэнли Тёррентайна, первоначально выпущенного в 1966 году. Альбом также был записан с участием следующих музыкантов: Блю Митчелл (труба), Джеймс Сполдинг (альт-саксофон), Пеппер Адамс (баритон-саксофон), Грант Грин (гитара), Маккой Тайнер (пианино), Боб Крэншоу (бас) и Микки Рокер (ударные). Аудиофильское ремастрированное с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на черном виниле в серии Blue Note Tone Poet. Стэнли Вильям Тёррентин (также известный как Mr. T и The Sugar Man) — американский джазовый тенор-саксофонист. Первым инструментом Тёррентина стала виолончель, позже он перешёл на тенор-саксофон. Его первой профессиональной работой стало турне с блюз и R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B группой бэндлидера Лоуэлла Фулсона. В эту группу также ходил знаменитый Рэй Чарльз. В это время Стэнли находился под большим влиянием Иллинойса Жаке. В 1960-м Тёррентин начал записываться в качестве сессионного музыканта на джазовом лейбле Blue Note, играя в основном соул джаз. Первая запись Стэнли Тёррентина была на сессии Dizzy Reece, а позднее он записывался в качестве аккомпаниатора органиста Джимми Смита. Тёррентин записал свой первый альбом Look Out на Blue Note с трио Хораса Парлана. В том же году он записал первый из серии альбомов под названием South Bend с трио из штата Индиана Three Sounds.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитKendrick Lamar - Damn (0602557618280) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитNirvana - Nirvana (0602547289483) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитU2 - All That You Can't Leave Behind (0602435592947) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитHelloween - Keeper Of The Seven Keys: The Legacy (coloured) (425...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитOverkill - Scorched (coloured) (4065629695743) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитMy Chemical Romance - May Death Never Stop You (0093624840695) в...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитНеприкасаемые - Брел, брел, брел (Lime Green) (4603320377669) ви...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитNightwish - Human.:II:Nature. (0727361520410) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитJethro Tull - Still Living In The Past (5021732592224) виниловая...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитThe Animals - The Complete (8718469537310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитСказки - Шиворот-Навыворот (Гладков Г./Энтин Ю.) (2Lp, Lim.Ed., ...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитArmin Van Buuren - Piano (8719262042056) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Stanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602435382180) виниловая пластинка