David Sylvian - Camphor II (coloured) (0602475268796) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Camphor II
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 707297
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475268796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Camphor II
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Summertime Ends), The Song Which Gives The Key To Perfection, Wave (Version), Answered Prayers, Mother and Child – Remix A Brief Conversation Ending in Divorce, Plight (The Spiralling Of Winter Ghosts) Detail, Epiphany
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Sylvian - Camphor II (coloured) (0602475268796) виниловая пластинка
Впервые на виниле издается преимущественно инструментальная коллекция совместных работ Дэвида Сильвиана с Хольгером Шукаем, Биллом Нельсоном и Rain Tree Crow. Эта подборка из 11 треков была перекомпонована Дэвидом и содержит эксклюзивную версию «The Beekeepers Apprentice» из его шедевра в стиле эмбиент 1999 года «Approaching Silence».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475268796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
Camphor II
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Summertime Ends), The Song Which Gives The Key To Perfection, Wave (Version), Answered Prayers, Mother and Child – Remix A Brief Conversation Ending in Divorce, Plight (The Spiralling Of Winter Ghosts) Detail, Epiphany
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Впервые на виниле издается преимущественно инструментальная коллекция совместных работ Дэвида Сильвиана с Хольгером Шукаем, Биллом Нельсоном и Rain Tree Crow. Эта подборка из 11 треков была перекомпонована Дэвидом и содержит эксклюзивную версию «The Beekeepers Apprentice» из его шедевра в стиле эмбиент 1999 года «Approaching Silence».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
David Sylvian - Camphor II (coloured) (0602475268796) виниловая пластинка - купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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