Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб.
В наличии
Код товара: 402908
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 400 руб.
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Коллекция Rammstein
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Deutschland
|5:18
|A2
|Radio
|4:34
|A3
|Zeig Dich
|4:12
|B1
|Ausl?nder
|3:48
|B2
|Sex
|3:53
|B3
|Puppe
|4:30
|C1
|Was Ich Liebe
|4:25
|C2
|Diamant
|2:32
|C3
|Weit Weg
|4:17
|D1
|Tattoo
|4:08
|D2
|Hallomann
|4:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Deutschland
|5:18
|A2
|Radio
|4:34
|A3
|Zeig Dich
|4:12
|B1
|Ausl?nder
|3:48
|B2
|Sex
|3:53
|B3
|Puppe
|4:30
|C1
|Was Ich Liebe
|4:25
|C2
|Diamant
|2:32
|C3
|Weit Weg
|4:17
|D1
|Tattoo
|4:08
|D2
|Hallomann
|4:06
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Очень хорошо оформленное издание. Внутри две пластинки, конверты с полиграфией и 6 потрясающих фотографий участников. Звучит масса изумительно, без шума и щелчков.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Настоятельно рекомендую, если вы фанат группы и еще не приобрели этот альбом.
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка
Достоинства:
Очень хорошо оформленное издание. Внутри две пластинки, конверты с полиграфией и 6 потрясающих фотографий участников. Звучит масса изумительно, без шума и щелчков.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Настоятельно рекомендую, если вы фанат группы и еще не приобрели этот альбом.