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3 Doors Down - The Better Life (0602557248890) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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3 Doors Down - The Better Life (0602557248890) виниловая пластинка

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3 Doors Down - The Better Life (0602557248890) виниловая пластинка - фото 1
3 Doors Down - The Better Life (0602557248890) виниловая пластинка - фото 2
3 Doors Down - The Better Life (0602557248890) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
3 Doors Down
Альбом (сингл)
The Better Life
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 3 Doors Down - The Better Life (0602557248890) виниловая пластинка - фото 1
  • 3 Doors Down - The Better Life (0602557248890) виниловая пластинка - фото 2
  • 3 Doors Down - The Better Life (0602557248890) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715524
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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3 Doors Down - The Better Life (0602557248890) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557248890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
3 Doors Down
Альбом (сингл)
The Better Life
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Kryptonite, Loser, Duck and Run, Not Enough, Like That, Life of My Own, The Better Life, Down Poison, My Side, Smack, So I Need You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3 Doors Down - The Better Life (0602557248890) виниловая пластинка

Дебютный студийный американской рок-группы 3 Doors Down, выпущенный 8 февраля 2000 года. Релиз шесть раз стал платиновым в США. Это единственный альбом группы, на котором вокалист группы, Брэд Арнольд, выступил также и в роли ударника. Синглы с альбома, «Kryptonite», «Loser», и «Be Like That» попали в Billboard Hot 100, на No. 3, No. 55, and No. 24 позиции соответственно. The Better Life разошёлся по мире в количестве, превышающим шесть миллионов экземпляров.

Отзывы о товаре 3 Doors Down - The Better Life (0602557248890) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557248890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
3 Doors Down
Альбом (сингл)
The Better Life
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Kryptonite, Loser, Duck and Run, Not Enough, Like That, Life of My Own, The Better Life, Down Poison, My Side, Smack, So I Need You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный студийный американской рок-группы 3 Doors Down, выпущенный 8 февраля 2000 года. Релиз шесть раз стал платиновым в США. Это единственный альбом группы, на котором вокалист группы, Брэд Арнольд, выступил также и в роли ударника. Синглы с альбома, «Kryptonite», «Loser», и «Be Like That» попали в Billboard Hot 100, на No. 3, No. 55, and No. 24 позиции соответственно. The Better Life разошёлся по мире в количестве, превышающим шесть миллионов экземпляров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3 Doors Down - The Better Life (0602557248890) виниловая пластинка – стоимость товара 6750 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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