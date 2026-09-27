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Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка

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Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 1
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 2
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 3
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 4
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 5
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 6
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 7
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 8
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 9
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 10
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 11
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 12
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 13
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
A Tribute To Led Zeppelin
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 3
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 4
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 5
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 6
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 7
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 8
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 9
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 10
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 11
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 12
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 13
  • Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626822
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка
5 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
A Tribute To Led Zeppelin
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка

A Tribute To Led Zeppelin - сборник кавер версий лучших хитов группы Led Zeppelin в исполнении Бет Харт, вышедший в 2022 году. Лимитированное издание на двойном оранжевом 180-гр виниле в разворотном конверте. Бет Харт - американская певица и автор песен из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Популярность к ней пришла с выходом альбома Screamin For My Supper, на котором была представлена песня LA Song (Out of this Town), ставшая мировым хитом. Во время живых выступлений Бет демонстрирует невероятную харизму и бешеную энергетику.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
A Tribute To Led Zeppelin
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
A Tribute To Led Zeppelin - сборник кавер версий лучших хитов группы Led Zeppelin в исполнении Бет Харт, вышедший в 2022 году. Лимитированное издание на двойном оранжевом 180-гр виниле в разворотном конверте. Бет Харт - американская певица и автор песен из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Популярность к ней пришла с выходом альбома Screamin For My Supper, на котором была представлена песня LA Song (Out of this Town), ставшая мировым хитом. Во время живых выступлений Бет демонстрирует невероятную харизму и бешеную энергетику.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - по цене 5930 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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