Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
A Tribute To Led Zeppelin
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
В наличии
Код товара: 626822
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
A Tribute To Led Zeppelin
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка
A Tribute To Led Zeppelin - сборник кавер версий лучших хитов группы Led Zeppelin в исполнении Бет Харт, вышедший в 2022 году. Лимитированное издание на двойном оранжевом 180-гр виниле в разворотном конверте. Бет Харт - американская певица и автор песен из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Популярность к ней пришла с выходом альбома Screamin For My Supper, на котором была представлена песня LA Song (Out of this Town), ставшая мировым хитом. Во время живых выступлений Бет демонстрирует невероятную харизму и бешеную энергетику.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
A Tribute To Led Zeppelin
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
A Tribute To Led Zeppelin - сборник кавер версий лучших хитов группы Led Zeppelin в исполнении Бет Харт, вышедший в 2022 году. Лимитированное издание на двойном оранжевом 180-гр виниле в разворотном конверте. Бет Харт - американская певица и автор песен из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Популярность к ней пришла с выходом альбома Screamin For My Supper, на котором была представлена песня LA Song (Out of this Town), ставшая мировым хитом. Во время живых выступлений Бет демонстрирует невероятную харизму и бешеную энергетику.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Beth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044) виниловая пластинка - по цене 5930 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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