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Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка - фото 1
Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка - фото 2
Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка - фото 3
Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка - фото 4
Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка - фото 1
  • Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка - фото 2
  • Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка - фото 3
  • Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка - фото 4
  • Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка
6 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом группы Blackmores Night, вышедший в 1997 году. Юбилейное к 25-летию выхода альбома ремастированное переиздание 2023 года. Лимитированное издание на двух винилах содержит 7 виниловый сингл с двумя треками Shadow Of The Moon и Spirit Of The Sea (Ritchie And Candice Anniversary Home Session, запись 45RPM ) и DVD с документальным фильмом историей создания альбома Shadow of the Moon.

Отзывы о товаре Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный альбом! Звучит воздушно, прозрачно, прям под цвет винила. Два внутренних конверта с текстами песен. Буклет-книжка с фотографиями и интервью. Сингл с акустическими версиями 2-х песен 2023 года. И DVD диск с фильмом о создании альбома и клипами. Вообщем отличное подарочное издание.



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дебютный студийный альбом группы Blackmores Night, вышедший в 1997 году. Юбилейное к 25-летию выхода альбома ремастированное переиздание 2023 года. Лимитированное издание на двух винилах содержит 7 виниловый сингл с двумя треками Shadow Of The Moon и Spirit Of The Sea (Ritchie And Candice Anniversary Home Session, запись 45RPM ) и DVD с документальным фильмом историей создания альбома Shadow of the Moon.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный альбом! Звучит воздушно, прозрачно, прям под цвет винила. Два внутренних конверта с текстами песен. Буклет-книжка с фотографиями и интервью. Сингл с акустическими версиями 2-х песен 2023 года. И DVD диск с фильмом о создании альбома и клипами. Вообщем отличное подарочное издание.


Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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