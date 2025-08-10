Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб.
В наличии
Код товара: 632673
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 470 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка
Дебютный студийный альбом группы Blackmores Night, вышедший в 1997 году. Юбилейное к 25-летию выхода альбома ремастированное переиздание 2023 года. Лимитированное издание на двух винилах содержит 7 виниловый сингл с двумя треками Shadow Of The Moon и Spirit Of The Sea (Ritchie And Candice Anniversary Home Session, запись 45RPM ) и DVD с документальным фильмом историей создания альбома Shadow of the Moon.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Дебютный студийный альбом группы Blackmores Night, вышедший в 1997 году. Юбилейное к 25-летию выхода альбома ремастированное переиздание 2023 года. Лимитированное издание на двух винилах содержит 7 виниловый сингл с двумя треками Shadow Of The Moon и Spirit Of The Sea (Ritchie And Candice Anniversary Home Session, запись 45RPM ) и DVD с документальным фильмом историей создания альбома Shadow of the Moon.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный альбом! Звучит воздушно, прозрачно, прям под цвет винила. Два внутренних конверта с текстами песен. Буклет-книжка с фотографиями и интервью. Сингл с акустическими версиями 2-х песен 2023 года. И DVD диск с фильмом о создании альбома и клипами. Вообщем отличное подарочное издание.
Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (4029759178309) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный альбом! Звучит воздушно, прозрачно, прям под цвет винила. Два внутренних конверта с текстами песен. Буклет-книжка с фотографиями и интервью. Сингл с акустическими версиями 2-х песен 2023 года. И DVD диск с фильмом о создании альбома и клипами. Вообщем отличное подарочное издание.