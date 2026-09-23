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Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка

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Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 1
Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 2
Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 3
Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 4
Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 5
Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 6
Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Slim Shady LP
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 1
  • Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 2
  • Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 3
  • Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 4
  • Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 5
  • Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 6
  • Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627701
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка
6 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0606949028718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Slim Shady LP
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Public Service Announcement, My Name Is, Guilty Conscience, Brain Damage, Paul, If I Had, 97' Bonnie & Clyde, Bitch, Role Model, Lounge, My Fault, Ken Kaniff, Cum On Everybody, Rock Bottom, Just Don't Give A Fuck, Soap, As The World Turns, I'm Shady, Bad Meets Evil, Still Don't Give A Fuck
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Public Service Announcement, My Name Is, Guilty Conscience, Brain Damage, Paul, If I Had, 97' Bonnie & Clyde, Bitch, Role Model, Lounge, My Fault, Ken Kaniff, Cum On Everybody, Rock Bottom, Just Don't Give A Fuck, Soap, As The World Turns, I'm Shady, Bad Meets Evil, Still Don't Give A Fuck

Отзывы о товаре Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0606949028718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Slim Shady LP
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Public Service Announcement, My Name Is, Guilty Conscience, Brain Damage, Paul, If I Had, 97' Bonnie & Clyde, Bitch, Role Model, Lounge, My Fault, Ken Kaniff, Cum On Everybody, Rock Bottom, Just Don't Give A Fuck, Soap, As The World Turns, I'm Shady, Bad Meets Evil, Still Don't Give A Fuck
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Public Service Announcement, My Name Is, Guilty Conscience, Brain Damage, Paul, If I Had, 97' Bonnie & Clyde, Bitch, Role Model, Lounge, My Fault, Ken Kaniff, Cum On Everybody, Rock Bottom, Just Don't Give A Fuck, Soap, As The World Turns, I'm Shady, Bad Meets Evil, Still Don't Give A Fuck
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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