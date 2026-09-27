Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Scorpions, World Wide Live (coloured) (4050538881301) виниловая пластинка
Scorpions не только пишут великолепные песни и выпускают феноменальные альбомы, но и являются уникальной концертной группой, которая чувствует себя как дома на любой сцене - неважно, большой или маленькой. Недаром ганноверцы заслужили репутацию одной из лучших концертных групп всех времен. Так что же может быть естественнее, чем задокументировать сенсационные выступления группы на стадионах и аренах всего мира, выпустив концертный альбом? World Wide Live был амбициозным проектом. Съемочная группа проследовала за группой через США, Азию и Европу до Южной Америки, записывая ежедневные гастрольные будни, концерты и общение группы с поклонниками. Документальный фильм был выпущен в виде видеозаписи на VHS и на фотодиске, а также демонстрировался в кинотеатрах США. Для концертного альбома группа записала пять концертов в Париже (29 февраля 1984 г.), Лос-Анджелесе (24 и 25 апреля 1984 г.), Сан-Диего (26 апреля 1984 г.), Коста-Месе (28 апреля 1984 г.) и Кельне (17 ноября 1984 г.). Записи передают электризующую интенсивность их выступлений и дают четкое представление о том, с какой легкостью они могут покорять публику в разных уголках мира. Основу концертной программы составляют лучшие песни с предыдущих четырех студийных альбомов, которые, однако, в живом исполнении значительно выигрывают в остроте, актуальности и мощи.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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